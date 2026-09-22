Boca Juniors debuta en la Copa Intercontinental 2026 ante Beijing

Boca Juniors debutará este martes, a las 8.30, frente al local Beijing Royal Fighters (China), en el Beijin, National Indoor Stadium, por la Copa Intercontinental 2026. El otro integrante del grupo B es NBA G-League United.

En tanto, el A lo integran RSSB Tigers de Rwanda, Rytas Vilnius de Lituania y Shanghai Sharks de China. Los primeros de cada zona se cruzarán por el título.

Unicaja Málaga, de España, se consagró en 2024 y 2025. En ambos casos superó en la definición al representante de la G-League. Mientras que Sesi Franca es el último sudamericano que logró subir a lo más alto del podio.