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TORNEO FEDERAL A 2026

Villa Mitre de Bahía Blanca será el escenario para el desempate por el descenso entre Sol de Mayo y Otamendi

En El Fortín de Maipú y Necochea se dirimirá este venidero domingo a las 11 quién mantendrá la categoría y quién descienda al Torneo Argentino del Interior 

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Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Martes, 22 de septiembre de 2026 a las 07:11
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Descenso en juego: Sol de Mayo y Círculo se enfrentan en Villa Mitre

El Fortín de Maipú y Necochea, el estadio de Villa Mitre de Bahía Blanca será escenario del decisivo encuentro entre los rionegrinos de Sol de Mayo de Viedma y los bonaerenses de Círculo Deportivo de Comandante Nicanor Otamendi, que se medirán el domingo 27 a las 11 con público de ambas parcialidades. en busca de mantener su plaza en el Torneo Federal A para el 2027.

Aún resta definir la cantidad de simpatizantes que podrán llevar cada entidad. En las próximas horas habrá comunicación con ambos clubes para definir varios detalles logísticos y de organización para el encuentro. 

Es un duelo a partido único y el que pierde descenderá al Torneo Argentino del Interior que tendrá su primera edición en el 2027.

Con los descensos confirmados de Tucumán Central, Sarmiento de Resistencia y Santamarina de Tandil, el último cupo que bajará de categoría se definirá en un encuentro en cancha neutral. Tras el empate en puntos en la reválida.

Sol de Mayo juega el Torneo Federal A desde el 2018 luego de su ascenso desde el desparecido Torneo Federal B 2017. En algunas temporadas peleó el descenso pero nunca estuvo tan cerca como en la actual de perder su plaza.

El elenco "Papero" ascendió en el Torneo Regional Federal Amateur 2019. Tiene como entrenador a Duilio Botella, ex director técnico de Deportivo Rincón y Cipolletti.

El equipo de Viedma llega con cinco derrotas seguidas, una de ellas contra Círculo como visitante. Los de Otamendi se hicieron fuertes de locales y sumaron cinco puntos más que los de la capital rionegrina en la segunda fase para alcanzarlos en la tabla.

Este enfrentamiento se dará luego de que ambos equipos quedarán igualados en 24 puntos tras la Reválida y luego del triunfo del "Papero" ante Germinal (2 a 0) y la derrota de Sol frente Costa Brava (1 a 0) en la última fecha.

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