El partido arrancó con un impacto inmediato para Chelsea. A los 6 minutos del primer tiempo, Khvicha Kvaratskhelia apareció para poner el 1-0 para PSG en Stamford Bridge y estirar aún más la ventaja en la serie. Con este resultado, el conjunto inglés quedó obligado a una remontada aún más exigente en una noche que, desde el inicio, se volvió cuesta arriba.

El conjunto londinense llega con sensaciones irregulares. En la Premier League pelea por meterse en puestos de clasificación a copas internacionales, pero ha mostrado altibajos en su rendimiento.

En la ida, Chelsea mostró momentos de buen fútbol y logró ponerse a la altura del PSG durante gran parte del encuentro, pero sufrió en el tramo final, donde la contundencia del equipo francés terminó marcando la diferencia. Esa falta de solidez defensiva es uno de los aspectos que deberá corregir si pretende aspirar a una remontada.

Por su parte, PSG llega con ventaja y confianza. El equipo dirigido por Luis Enrique dio un golpe fuerte en el primer partido y ahora buscará manejar los tiempos de la serie. Con una delantera dinámica y peligrosa, que combina velocidad y eficacia, los parisinos intentarán aprovechar los espacios que deje un Chelsea obligado a atacar desde el inicio.

En el plano local, PSG también pelea en la cima de la Ligue 1 en una temporada más ajustada de lo habitual, lo que le da rodaje competitivo a un equipo que apunta a ser protagonista en Europa.

Probables formaciones:

Chelsea: Robert Sánchez; Malo Gusto, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Marc Cucurella; Reece James, Moisés Caicedo; Cole Palmer, Enzo Fernández, Pedro Neto; João Pedro. DT: Liam Rosenior.

PSG: Matvéi Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Warren Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves; Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola. DT: Luis Enrique.

Con el contexto en contra y la necesidad de una actuación perfecta, Chelsea intentará apoyarse en su gente y en el talento de sus figuras para construir una remontada que hoy parece difícil, pero no imposible. Del otro lado, PSG buscará sostener la ventaja y dar un paso firme hacia los cuartos de final.