Clearlake Capital asume control total del Chelsea FC tras venta

Todd Boehly y su socio copropietario, Mark Walter, han vendido sus participaciones en el Chelsea FC en una operación que otorga a Clearlake Capital el control total del club de la Premier League inglesa.

La firma de capital privado Clearlake, liderada por Behdad Eghbali y José E. Feliciano, poseía anteriormente una participación del 61.5% en el Chelsea, mientras que los empresarios estadounidenses Walter y Boehly poseían cada uno el 12.83%. El club anunció el miércoles que el filántropo suizo Hansjörg Wyss, quien también poseía una participación del 12.83%, seguirá siendo socio del grupo propietario.

El consorcio compró el Chelsea por 2.500 millones de libras esterlinas (3.300 millones de dólares) en 2022, con otros 1.750 millones de libras esterlinas (2.300 millones de dólares) comprometidos para invertir en el club después de que el expropietario Roman Abramovich fuera sancionado por supuestos vínculos con el presidente ruso Vladimir Putin tras la invasión de Ucrania por parte de ese país.

Según informó el Financial Times, Walter y Boehly recibirán 950 millones de libras esterlinas (1.300 millones de dólares) por su participación conjunta en una operación que valora el club en 5.000 millones de libras esterlinas (6.700 millones de dólares), incluyendo la deuda.

Boehly también ocupó el cargo de presidente del club, puesto al que ahora renunciará. El Chelsea afirmó que el presidente Boehly había demostrado un "compromiso inquebrantable" con la convicción del grupo propietario de que los aficionados son el corazón del club.

"Ha sido un honor servir como presidente del Chelsea Football Club", dijo Boehly en un comunicado del club. "Quisiera agradecer a todos los que ayudaron a asegurar un futuro brillante para el Club, incluyendo la Premier League inglesa, los entrenadores y jugadores, el talentoso equipo directivo y el personal del Chelsea, y las legiones de aficionados incondicionales".

"Valoro mucho mi colaboración con Clearlake y el grupo propietario en general, así como las decisiones e inversiones conjuntas que hemos realizado para apoyar el éxito inmediato y a largo plazo del Club. Confío en que el Chelsea está bien posicionado para seguir cosechando éxitos bajo el liderazgo de Clearlake".

Se informó el mes pasado que la relación entre Clearlake y otros inversores, específicamente Boehly, se deterioró en los últimos años, y que cada uno buscó comprar la participación del otro en 2024.

El mes pasado, Walter completó la venta repentina de Los Ángeles Lakers al inversor de capital riesgo Joshua Kushner y al ex director ejecutivo de Disney, Bob Iger, por una valoración de 12,500 millones de dólares.

Walter, quien adquirió los Lakers apenas 14 meses antes, está siendo investigado por las autoridades federales en relación con las compañías de seguros de su propiedad. Sigue siendo el dueño de los Dodgers de Los Ángeles.

El Chelsea, que nombró a Xabi Alonso como entrenador en verano y que actualmente ocupa la sexta posición en la Premier League, ha declarado que no habrá cambios en el funcionamiento diario, el liderazgo ni la estrategia del club.

Este informe contó con información proporcionada por James Olley de ESPN y PA.