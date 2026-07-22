Una de las promesas con las que Argentina contaba para el futuro volverá a cambiar de club. Chelsea y Aston Villa alcanzaron un acuerdo para que Alejandro Garnacho sea cedido durante la temporada 2026/27. La operación contempla una obligación de compra condicionad al cumplimiento de objetivos, fórmula elegida por ambos clubes para facilitar el préstamo. Tras la salida de Morgan Rogers a los Blues por una millonada, el argentino llega por pedido expreso del entrenador Unai Emery.

El extremo de 22 años, que había llegado al Chelsea desde Manchester United en 2025, no logró afianzarse nunca como titular y cerró una temporada con altibajos. La llegada de Rogers a cambio de 117 millones de libras lo relegó de movida en la consideración en un equipo que tendrá a Xabi Alonso como nuevo entrenador y, a la vista de más refuerzos, el club londinense aceptó buscarle una salida para que sume continuidad.

La llegada de Garnacho responde a un pedido expreso de Emery, que lo considera una pieza ideal para reforzar un ataque que perdió profundidad tras la mencionada salida de Rogers y la de Jadon Sancho y, luego de sumar al suizo Johan Manzambi luego de su buena actuación en el Mundial 2026, ahora suma al argentino, que tendrá como compañeros de plantel a dos compatriotas, Emiliano Martínez y Emiliano Buendía.