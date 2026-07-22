Tigre vapuleó en la noche de este martes a Nacional de Montevideo y le ganó 3 a 0 en el partido de ida de los playoffs de la CONMEBOL Sudamericana en el Gran Parque Central de la capital uruguaya y y celebró de cara a la gente con una bandera idéntica a la que mostró la selección argentina en el Mundial 2026 en reclamo por las Islas Malvinas.

Una vez que concluyeron las acciones en La Blanqueada, jugadores del Matador desplegaron un manto muy parecido al que inmortalizó la Albiceleste tras derrotar 2 a 1 a Inglaterra en semifinales de la Copa del Mundo. "Las Malvinas son argentinas", rezaba el manto mientras los jugadores celebraban junto a sus hinchas al ritmo de "el que no salta es un inglés".

Antes del inicio del encuentro, los jugadores de Tigre posaron para la foto oficial con una bandera en agradecimiento a la Selección Argentina por su buen Mundial. "Campeones son los que nunca se rinden. Gracias, Selección", reflejaba el trapo.

Los jugadores de Tigre posaron para la foto oficial con una bandera en agradecimiento a la Selección Argentina por su buen Mundial. "Campeones son los que nunca se rinden. Gracias, Selección"

La bandera que mostró Tigre tras el pitazo final es muy parecida a la que los jugadores del combinado nacional mostraron tras la victoria agónica en semifinales. Lisandro Martínez y Giovani Lo Celso aparecieron con un trapo (que resultó ser una sábana de hotel) que decía "Las Malvinas son argentinas", en alusión al histórico reclamo de soberanía sobre las islas, foco del conflicto bélico entre Argentina e Inglaterra en 1982 a pesar de la prohibición que se instauró en la previa del encuentro por parte de los organismos de seguridad. Incluso Leandro Paredes, después de los festejos y al ser consultado sobre la bandera, retrucó: "Siempre serán argentinas".

En redes sociales muchos se empezaron a preguntar de dónde había salido esa bandera hasta que el usuario @Milo20154 en X (previamente conocido como Twitter) publicó una imagen inédita de ese trapo sobre un mueble en lo que parece la habitación de un hotel y escribió: "La pintó el primo de mi cuñada, es un pedazo de sábana del hotel".

A su vez, también circuló un video en el que se ve toda la habitación y allí, frente a esa bandera, aparece otra que también llevó este hincha. Se trata de una con los colores argentinos, el escudo de la AFA y una imagen del Gauchito Gil. Hay que tener en cuenta que por disposición de los organismos de seguridad, los simpatizantes no podían ingresar a este partido con trapos alusivos a las Malvinas porque serían consideros como incitaciones a la violencia. Por lo tanto, el trapo que luego mostraron los jugadores debió entrar escondido al Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

Hay una imagen en la que se ve esta improvisada bandera en una de las tribunas y la transmisión en vivo del streamer estadounidense Speed la captó en una tribuna detrás de uno de los arcos. Desde allí fue que luego, según contaron algunos de los presentes, como el futbolista Gonzalo Montiel, la bandera llegó a los jugadores. “Justo cayó una ahí y los chicos la agarraron. Así que nada, contento”, reveló el hombre de River.