El debut de Paraguay en el Mundial 2026 dejó a Gustavo Alfaro en el centro de una tormenta inesperada. La caída 4-1 ante Estados Unidos abrió una fuerte discusión futbolera y José Luis Chilavert apareció con una crítica durísima, fiel a su estilo frontal.

Para el histórico arquero, el problema no terminó en el resultado. Lo que más lo enfureció fue la imagen posterior al partido, cuando algunos jugadores se mostraron con sus familias como si el golpe deportivo no hubiera tenido peso. Esa actitud, según interpretó, marcó una desconexión total con la gravedad del momento.

José Luis Chilavert no escondió su bronca y lanzó una de las frases más picantes de la jornada: "Hemos perdido por goleada y después vemos a todos los jugadores sacándose selfies con la familia como si fuera que estamos en Disney”. Luego profundizó su malestar con una comparación personal: “Yo pierdo el partido y no quiero salir de la habitación. Lo siento así el fútbol. Después, cuando termine el Mundial, te sacás fotos, pero no podés ahora como si fuera que estás de vacaciones".

El análisis también fue directo contra Gustavo Alfaro, a quien señaló como “100% responsable” del estreno fallido. Para el exarquero, el entrenador no logró interpretar el partido ni preparar al equipo para una exigencia distinta a la de las Eliminatorias, donde los márgenes de error suelen ser otros.

En esa línea, el exfutbolista cuestionó el discurso del técnico argentino y fue tajante: “Una cosa es discursear, es fácil tocar la guitarra y hablar, pero después la realidad es otra en el Mundial”. Además, remarcó una falla que considera central en este tipo de partidos: “Tiene que saber leer lo que está proponiendo el rival”.

Chilavert también marcó la diferencia entre competir en Sudamérica y enfrentarse a potencias o selecciones de otro ritmo en una Copa del Mundo. “No es lo mismo jugar Eliminatorias en casa, que ir a enfrentar a estos fenómenos”, sostuvo. Y completó con una metáfora explosiva: “En el Mundial te enfrentás con aviones de guerra y nosotros fuimos con un Super Tucano”.

La tensión con Gustavo Alfaro no aparece como un hecho aislado. Chilavert ya había tenido palabras filosas para el entrenador, incluso después de reconocer que “todos en Paraguay adoran a Alfaro”. Sin embargo, volvió a bajarlo de ese lugar con otra frase cargada de ironía: “Habla de Platón y de Sócrates, pero ellos nunca jugaron al fútbol". Así, la derrota dejó una consecuencia inmediata: Paraguay no solo deberá corregir dentro de la cancha, también convivir con una crítica interna que ya encendió la previa del próximo partido.