En la previa del debut de Francia en el Mundial 2026, su gran figura apareció de nuevo en escena. Kylian Mbappé habló de todo y revivió el recuerdo de la final contra Argentina. El delantero del Real Madrid reveló que, si pudiera revivir momentos de su carrera, uno sería la final del Mundial de Qatar 2022 para intentar “cambiar el curso del destino”. Además, fue autocrítico con su rendimiento en Les Bleus y confesó: "Tengo que hacer más esfuerzo en lo defensivo".

En una extensa entrevista con Le Parisien publicada en la previa del debut de Francia en el Mundial 2026 el delantero reveló que querría revivir la final de Qatar 2022 ante Argentina para tratar de “cambiar el curso del destino” ante la consulta sobre qué momentos de su carrera repetiría y expresó: "Hay muchos. Sobre todo, las derrotas, porque si las revives, tal vez puedas cambiar el curso del destino. Por ejemplo, cambiaría Argentina 2022. Esa final se me viene más a la cabeza que la que ganamos”.

El crack francés recordó esa definición y expresó lo que sentía luego de la derrota: "Es muy difícil perder una final del Mundial. Ya de por sí porque es cada cuatro años. Muchos jugadores de aquel partido ya no están en esta Copa del Mundo". Además, agregó: "La crueldad está ahí, es decir que hicimos todo eso para perder en penales. No creo en la suerte, los penales no son lotería. Es un gesto técnico, pero sigue siendo la forma más cruel de perder una final del Mundial".

Su respuesta ante las críticas

Envuelto en unas cuantas polémicas antes del inicio del Mundial, una de las cuestiones que resaltó en la entrevista de Mbappé tuvo que ver con su rol en Les Bleus. El capitán aceptó que debe esforzarse más defensivamente luego de las versiones que hablaban de una conversación con Ousmane Dembelé al respecto: "Sé que tengo que mejorar en el lado defensivo, es importante para el equipo y tengo que hacerlo. Comenzaré en esta Copa del Mundo porque queremos ganarla", expresó Kiki.

En lo que respecta a la conferencia de prensa previa al partido, se confirmó que Mbappé no asistirá a la misma. Quien acompañará al entrenador Didier Deschamps será el subcapitán del equipo, N´Golo Kanté. La decisión se debe a que, tras su reciente viaje a Madrid en medio de la concentración francesa, se le dará un descanso de sus obligaciones como capitán en este encuentro con los medios.