Portugal volvió a demostrar su superioridad en el Estadio Nacional do Jamor y estiró la diferencia ante Chile. Tras el gol de Gonzalo Guedes que abrió el marcador, Bruno Fernandes apareció con toda su categoría y sacó un potente remate desde afuera del área que dejó sin posibilidades al arquero chileno para decretar el 2-0. El conjunto dirigido por Roberto Martínez domina el encuentro y se encamina a una sólida victoria frente a una Roja que afronta el complemento con un jugador menos por la expulsión de Iván Román.

Portugal encontró el premio a su insistencia. Gonzalo Guedes recibió en posición de ataque, controló y sacó un remate certero para dejar sin respuestas al arquero chileno y marcar el 1-0.

Ambos equipos afrontan el complemento con diez jugadores por las expulsiones de Iván Román y Rafael Leão sobre el cierre de la etapa inicial.

Portugal llega a este compromiso como una de las selecciones señaladas entre las favoritas para pelear por el título en la próxima Copa del Mundo. El conjunto dirigido por Roberto Martínez afrontará ante Chile su penúltimo ensayo antes del debut mundialista y luego cerrará su preparación frente a Nigeria.

Con figuras de primer nivel y la presencia de Cristiano Ronaldo como principal referente, los lusos buscarán llegar en óptimas condiciones a la cita planetaria.

Chile, en tanto, afronta el encuentro tras quedar fuera del Mundial 2026 y con la misión de iniciar un proceso de renovación bajo la conducción de Nicolás Córdova.

El amistoso surgió luego de la cancelación del partido que tenía programado frente a República Democrática del Congo debido a un brote de ébola en África. Además, uno de los nombres que genera expectativa es el de Nils Reichmuth, mediocampista chileno-suizo que recibió su primera convocatoria tras consagrarse campeón con el FC Thun.

Las probables formaciones

Portugal: José Sá; Diogo Dalot, Tomás Araújo, Gonçalo Inácio y João Cancelo; Samuel Costa, Bruno Fernandes y Bernardo Silva; Francisco Trincão, Pedro Neto y Gonçalo Ramos. DT: Roberto Martínez.

Chile: Lawrence Vigouroux; Felipe Faúndez, Guillermo Maripán, Iván Román y Gabriel Suazo; Vicente Pizarro, Felipe Loyola y Agustín Arce; Darío Osorio, Maximiliano Gutiérrez y Gonzalo Tapia. DT: Nicolás Córdova.

Datos del partido

Estadio: Estadio Nacional do Jamor, Oeiras, Portugal.

Hora: 13:45 (Chile) | 12:45 (Perú) | 14:45 (Argentina).