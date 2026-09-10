Después de casi un año viviendo en Turquía, la China Suárez y Mauro Icardi regresaron a la Argentina. Pero su estadía podría ser breve. En las últimas horas surgieron versiones que indican que la pareja evalúa mudarse a un nuevo destino europeo: Grecia.

Gustavo Méndez, cercano al entorno de la China, reveló que el delantero recibió dos propuestas concretas para continuar su carrera en la liga griega. Los clubes interesados serían el Olympiacos FC y el Paok Salonica FV.

Las ofertas que evalúa Mauro Icardi

Según Méndez, no se descarta que Icardi también analice ofertas de equipos italianos como Parma y Lazio. En caso de aceptar alguna de las propuestas, la China Suárez y sus tres hijos —Rufina, Magnolia y Amancio— acompañarían al futbolista en su nueva aventura, tal como lo hicieron durante su paso por Turquía. El periodista remarcó que la actriz y su familia se instalarían en el país que el futbolista elija para continuar su carrera.

China Suárez y Mauro Icardi podrían mudarse a Grecia por su nuevo club

Hasta el momento, ni Icardi ni la China Suárez se pronunciaron públicamente para confirmar o desmentir los rumores sobre una posible mudanza.

El reencuentro de Mauro Icardi con sus hijas

En paralelo a las versiones sobre su futuro, Mauro Icardi vivió un emotivo reencuentro con sus hijas Francesca e Isabella después de dos meses sin verse. La situación se produjo tras el escándalo por los pasaportes robados en Italia, que impidió a las niñas asistir a la primera semana de clases porque el futbolista no había firmado la autorización para renovarlos.

Nora Colosimo, madre de Wanda Nara y panelista de LAM, contó que fue la propia Wanda quien logró convencer a Icardi de compartir una cena con sus hijas antes de que él viajara. "Finalmente, las nenas se van ahora a cenar con su papá antes de que viaje. Estoy orgullosa de mis nietas", expresó Colosimo, aunque no se supo si la China Suárez participó del encuentro.