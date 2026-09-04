El conflicto entre Mauro Icardi y Wanda Nara tuvo un pequeño respiro en medio de la fuerte disputa que mantienen desde hace meses. El futbolista finalmente pudo reencontrarse con sus dos hijas después de aproximadamente dos meses sin verlas, antes de abandonar la Argentina por sus compromisos profesionales.

La información fue revelada por Nora Colosimo, madre de Wanda Nara, durante su participación en LAM, donde contó detalles del acercamiento que permitió que las niñas compartieran una cena con su papá. Según explicó, su hija tuvo un papel determinante para que finalmente se produjera el esperado encuentro.

“La noticia es muy buena, me pone muy feliz", expresó Nora Colosimo al referirse a la situación. Poco después, confirmó que las menores pudieron encontrarse con Mauro Icardi antes de su viaje: "Finalmente ahora las nenas se van con su papá a cenar antes de viajar. Wanda habló y llegaron a un acuerdo, lo convenció".

El reencuentro ocurre luego de un período especialmente tenso entre Icardi y las hijas que tuvo con Wanda Nara. La propia Nora explicó que habían pasado dos meses desde la última vez que el delantero había podido verlas y que las niñas estaban molestas con su padre por el conflicto relacionado con sus documentos.

“Hace dos meses que no las veía. Las nenas estaban enojadas con el papá, ustedes se enteraron el tema del pasaporte”, señaló Nora Colosimo al reconstruir la situación que terminó profundizando el enfrentamiento familiar.

El origen de aquella disputa estuvo relacionado con un robo ocurrido en Italia, donde fueron sustraídas pertenencias de Wanda Nara, entre ellas los pasaportes de sus hijas. “Yo estaba en la casa y ese robo fue real, se robaron una cartera con dos pasaportes y dos carteras más de Wanda cuando en la casa había un montón para robar y ahí empieza toda la odisea”, relató.

Mauro Icardi y un reencuentro emocionante

Según la versión de la madre de Wanda, después del episodio comenzó una nueva disputa debido a la necesidad de contar con la autorización de ambos padres para resolver la documentación de las niñas. “Wanda informa a los dos papás y precisaba la firma de los dos padres. Él (Icardi) se negó a firmar y empieza toda esa cosa y discusión con la nena”, explicó Nora Colosimo.

Finalmente, la intervención judicial permitió que las menores regresaran a la Argentina, aunque el conflicto entre Mauro Icardi y Wanda Nara continuó. Ahora, la mediación de la empresaria permitió un momento de acercamiento familiar que parecía difícil de concretar y que tuvo como protagonista al futbolista junto a sus hijas.