Wanda Nara volvió a generar repercusión en las redes sociales luego de compartir una serie de imágenes que rápidamente despertaron interpretaciones y teorías entre sus seguidores. La mediática publicó las fotografías durante la noche del jueves y llamó especialmente la atención la particular puesta en escena, cargada de objetos asociados a rituales y simbolismos.

En las publicaciones se puede observar a Wanda Nara parada frente a una mesa y luciendo un blazer de cuero negro. Sobre la superficie aparecen distintos elementos cuidadosamente distribuidos, entre ellos velas encendidas, rosas rojas, cadenas doradas, collares de perlas y copas. También se destacan una figura de caballo y un carretel de hilo rojo, piezas que posteriormente fueron analizadas por una especialista.

Sin embargo, hubo un objeto que rápidamente quedó en el centro de las miradas: una camiseta naranja y bordó del Galatasaray, equipo en el que se desempeñó Mauro Icardi. La prenda fue colocada prácticamente en el medio de la composición, acompañada por una vela. Además, las imágenes presentaban una estética surrealista que llevó a varios usuarios a especular con que podrían haber sido creadas o intervenidas mediante inteligencia artificial.

Wanda Nara hizo un raro ritual

Wanda Nara hizo un raro ritual

El contenido fue abordado este domingo en Infama, donde el equipo del programa analizó las imágenes junto a una médium. La especialista sostuvo que detrás de la publicación habría una intención vinculada con una supuesta limpieza energética y aseguró que se trataría de algo relacionado con un trabajo que, según su interpretación, habría realizado La China contra la empresaria.

“Es una limpieza fuerte que está relacionada con una trabajo que le hizo la China a Wanda”, afirmó la vidente durante su intervención. Y agregó: “Ella está limpiando un trabajo de familia”. Sus declaraciones instalaron nuevamente el nombre de La China en medio de la conflictiva historia que mantiene con Wanda Nara y Mauro Icardi.

La médium también le asignó un significado particular a cada uno de los objetos que aparecen en las fotografías. “Visualizo la intención de la China de perjudicarla a Wanda en lo laboral y de desunir a la familia, es decir que las nenas tengan problemas con ella”, aseguró. Sobre los elementos de la mesa, explicó: “El caballo es la energía, el hilo rojo tiene que ver con la China. Las perlas tienen que ver con el glamour de Wanda”.

En otro tramo de su análisis, la especialista interpretó la publicación como un mensaje indirecto hacia quien, según su relato, habría realizado el supuesto trabajo. “Es una buena manera de decirle a la otra persona que sabe lo que le hicieron”, sostuvo. Además, relacionó el supuesto ritual con el comportamiento reciente del futbolista y lanzó una llamativa predicción sobre su futuro profesional.

“Hay que entender que hay un trabajo de amarre y por eso Mauro estuvo tan alterado”, manifestó la médium. En ese sentido, afirmó que Mauro Icardi “no conseguirá un club” en el futuro cercano y sostuvo que las imágenes también podrían estar vinculadas con un deseo de Wanda Nara de propiciar el regreso del futbolista al hogar familiar, una interpretación que coincide con declaraciones realizadas por Nora Colosimo en LAM.