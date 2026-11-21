Kevin Vallejos escribió una de las páginas más importantes de su carrera en UFC. El Chino se impuso ante Aljamain Sterling, excampeón de la compañía, en el combate coestelar del UFC Fight Night 294, disputado en Qatar, y consiguió una victoria que lo proyecta definitivamente hacia la pelea por el título mundial.

Con apenas 24 años, el marplatense superó un desafío de máxima exigencia y se quedó con el triunfo por decisión unánime, con tarjetas de 30-27, 30-27 y 29-28. No fue una victoria más: enfrente tuvo a un peleador de enorme experiencia, que supo conquistar el cinturón de peso gallo y defenderlo en tres oportunidades.

El argentino volvió a demostrar que su crecimiento dentro de la compañía no depende solamente de su capacidad para noquear. Acostumbrado a resolver sus combates con potencia y contundencia, esta vez eligió administrar los tiempos, trabajar con golpes precisos y sostener una defensa firme ante los intentos de derribo de su rival.

Inteligencia, resistencia y una victoria de enorme valor

Sterling buscó imponer su experiencia en la lucha y consiguió llevar al argentino al suelo durante el segundo asalto. También intentó dominarlo contra la jaula, pero Vallejos respondió con determinación, logró salir de las situaciones más comprometidas y evitó que el estadounidense pudiera controlar el desarrollo del combate durante demasiado tiempo.

En el último round, el Chino encontró mayor confianza en el intercambio de golpes y terminó de construir una actuación que convenció a los jueces. El resultado, de todas maneras, generó opiniones divididas entre algunos peleadores de UFC, que consideraron que Sterling había hecho méritos para quedarse con la pelea.

Más allá de las discusiones que dejó el fallo, el dato central es contundente: Vallejos se llevó una victoria frente a un excampeón de la organización y extendió su invicto en UFC, donde ya acumula cinco triunfos consecutivos.

El marplatense llegó a esta presentación después de imponerse ante Josh Emmett y Giga Chikadze, dos nombres importantes de la división. Su evolución lo llevó a instalarse entre los diez mejores del peso pluma y ahora su nombre empieza a ganar todavía más fuerza en la conversación por los puestos de privilegio.

El Chino no se conforma: quiere al campeón

Lejos de conformarse con haber conseguido el triunfo más importante de su trayectoria, Vallejos dejó en claro cuál es su próximo objetivo. Apenas terminó el combate, lanzó un desafío directo a Alexander Volkanovski, actual campeón de peso pluma, y pidió una oportunidad para disputar el cinturón.

El argentino sabe que todavía debe recorrer un camino para alcanzar esa pelea, pero su actuación en Qatar representa un argumento de peso. Superó a un excampeón, sostuvo su crecimiento dentro de UFC y demostró que puede competir ante rivales de primer nivel.

A los 24 años, el Chino Vallejos atraviesa el mejor momento de su carrera y ya no se conforma con sumar victorias. Quiere ir por la corona, enfrentar a Volkanovski y llevar al deporte argentino a lo más alto de las artes marciales mixtas.