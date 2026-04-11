Lo que intentó ser una broma terminó en un verdadero escándalo. Emiliano Endrizzi, volante de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, quedó en el centro de la polémica tras gritar que había una bomba mientras se encontraba a bordo del avión que debía trasladar al plantel hacia Buenos Aires. El episodio, lejos de causar gracia, activó un operativo de seguridad que derivó en su detención y en la evacuación total de la aeronave.

El hecho ocurrió en el Aeropuerto Internacional Gobernador Horacio Guzmán, cuando el equipo que dirige Hernán Pellerano se preparaba para viajar y disputar su compromiso ante Agropecuario por la novena fecha de la Primera Nacional. En ese contexto, el ex jugador de Instituto e Independiente Rivadavia lanzó la frase que desató el caos.

De inmediato se activaron los protocolos de seguridad: el avión fue desalojado, los pasajeros evacuados y la terminal aérea cerrada de manera preventiva. Durante más de una hora, las autoridades realizaron los controles correspondientes hasta descartar cualquier tipo de amenaza.

La escena no tardó en viralizarse. Un video difundido por el periodista Diego Poggi mostró al futbolista descendiendo de la aeronave esposado y escoltado por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, una imagen que reflejó la magnitud del episodio.

Desde el club jujeño emitieron un comunicado en el que confirmaron la intervención de su equipo legal y señalaron que la situación afectó directamente la logística del plantel, que debía viajar para cumplir con su compromiso deportivo.

Ahora, el futuro de Endrizzi quedó bajo la lupa. No solo podría enfrentar sanciones deportivas por parte de la institución, sino también consecuencias legales, ya que su accionar encuadra dentro de un posible delito de intimidación pública.

Una “broma” fuera de lugar, en un contexto donde no hay margen para este tipo de acciones, terminó generando un caos innecesario y dejando una imagen tan insólita como preocupante.