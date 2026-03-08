El Parque Nacional Nahuel Huapi confirmó por primera vez la aparición de medusas de agua dulce en la laguna Bullines. Este hallazgo científico es un hito para la comunidad y refuerza la importancia de continuar con el monitoreo ambiental de los ecosistemas acuáticos dentro del área protegida.

El hallazgo fue en febrero de 2026, mientras el Área de Biología de la Conservación del parque realizaba tareas de monitoreo del huillín. Durante ese trabajo se observaron ejemplares de Craspedacusta sowerbii, una medusa de agua dulce originaria de Asia que hoy es considerada una especie invasora en distintas partes del mundo.

Es el primer registro documentado de esta especie dentro del parque nacional, lo que representa un antecedente relevante para la gestión ambiental y el seguimiento de los ambientes acuáticos que forman parte de la cuenca del río Limay.

Luego del descubrimiento, el parque convocó a especialistas del Grupo de Ecología de Sistemas Acuáticos a escala de Paisajes (GESAP), perteneciente al Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medioambiente (INIBIOMA), que depende del CONICET y de la Universidad Nacional del Comahue.

Actualmente el equipo científico realiza estudios para establecer si la especie ya está instalada en otros lagos de la región y para analizar cuáles podrían ser sus posibles impactos ecológicos sobre los ecosistemas locales.

En ese marco, las investigadoras María del Carmen Diéguez y Mariana Reissig llevaron adelante evaluaciones en la laguna Bullines con el objetivo de caracterizar el estado de la población detectada y aportar asesoramiento técnico a las autoridades del parque.

Sobre la especie

Originarias del río Yangtsé, en China, las Craspedacusta sowerbii son un cnidario depredador que ha colonizado sistemas acuáticos en distintas partes del mundo y que suelen vivir en aguas cálidas, aunque el primer hallazgo sorprendente fue en los lagos Escondido y El Trébol, en Bariloche.

Su ciclo de vida es complejo, con una fase fija al sustrato, denominada pólipo, y una fase libre correspondiente a la medusa, que suele emerger en verano cuando las temperaturas del agua son más cálidas. Su dieta se basa principalmente en el zooplancton, y hasta el momento no se han identificado depredadores naturales en los ecosistemas patagónicos.

Recomendaciones y pedidos a los visitantes

Entre las recomendaciones difundidas por los especialistas se destacan evitar trasladar agua, plantas o animales entre distintos ambientes acuáticos; vaciar completamente el agua de botes y artefactos flotantes antes de retirarlos de lagos o lagunas; desinfectar botas, redes, embarcaciones y motores con agua caliente, soluciones salinas o desinfectantes como lavandina; y dejar secar por completo los equipos antes de moverlos a otro cuerpo de agua, ya que la desecación elimina los pólipos microscópicos

Además se solicita a vecinos y turistas que en caso de ver alguno de estos ejemplares en los lagos, se comuniquen y envíen la infromación a @fotolab.gesap, lo que permitirá continuar con el análisis de su presencia en la región.