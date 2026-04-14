El futbolista de Gimnasia y Esgrima de Jujuy; Emiliano Endrizzi fue imputado por intimidación pública por haber gritado el pasado sábado “Bomba” dentro de un avión. La causa puede ser condenado de 2 a 6 años de prisión.

El hecho ocurrió cuando el plantel jujeño se dirigía a Buenos Aires en un vuelo de Flybondi para afrontar un cotejo de la Primera nacional. Producto del “chiste” el jugador fue detenido, generando malestar en la institución del norte, que evalúa rescindir el contrato por el escándalo donde el club quedó involucrado.

Ahora, el fiscal federal y titular del Área de Flagrancia y Casos Sencillos de la Unidad Fiscal de Jujuy; Sebastián Jure, formuló la imputación contra el defensor, quien fue liberado el lunes, pero bajo libertad provisoria; y deberá presentarse cada siete días ante la policía federal, y no podrá salir del país sin autorización judicial.

Por su parte, el jugador del elenco jujeño hizo su aparición en la redes con un pedido de disculpas, en el video se disculpa a todas las personas afectadas, desde pasajeros, policía, y el club “Estoy arrepentido, nunca tuve la intensión de provocar disturbios y miedo. Quiero ser respetuoso de la justicia y estoy a disposición” expresó, agradeciendo al club por estar presente.

Por lo pronto, el jugador de 32 años afronta una doble imputación, que en caso de ser condenada, pude afrontar de dos a seis años de prisión.