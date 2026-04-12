Walter Morales, presidente de Gimnasia y Esgrima de Jujuy fue contundente sobre el hecho ocurrido en un aeropuerto que involucró a un jugador de la institución, al asegurar que le rescindirá el contrato a Emiliano Endrizzi.

Cuando el plantel se disponía a viajar desde San Salvador de Jujuy a Buenos Aires para disputar un cotejo ante Agropecuario, el jugador Emiliano Endrizzi hizo una broma sobre una bomba en el avión que generó pánico, generando la intervención de autoridades, quienes lo redujeron y lo sacaron esposado.

Ante esto, el presidente del club que milita en la primera nacional, tomó la decisión de rescindirle el contrato al defensor. “Que quede claro que el club no tiene ningún tipo de responsabilidad en esto. Sí el jugador “expresó, agregando además que “El contexto que vive el mundo hoy no admite ningún tipo de estas bromas”.

La prioridad por parte del mandatario de la institución jujeña es cuidar la imagen del club “Estamos tratando de salvar el nombre de Gimnasia, porque no es responsable de nada de esto. Vamos a salvaguardar a la institución”. Agregando además que se está evaluando la desvinculación. Por su parte, la empresa Flybondi evalúa denunciar al jugador

Desde las 16hs, Gimnasia de Jujuy jugará por la fecha 9 de la primera nacional ante Agropecuario, juego correspondiente al grupo B, donde el equipo del norte lidera con 15 puntos junto a Tristán Suárez.