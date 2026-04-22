La mañana del miércoles no comenzó de la mejor manera para Frank Kudelka, que protagonizó un choque con una motocicleta en camino a la práctica de Newell's. El entrenador de 64 años no salió herido ni tampoco sus colaboradores, que viajaban con él, mientras que la pareja que iba en la moto fue trasladada al Sanatorio Ipam de Rosario por algunos golpes que presentaba la conductora. El DT debió demorar la práctica ya que debió presentar sus declaraciones en la Comisaría.

El DT se dirigía al entrenamiento cuando una moto chocó la camioneta en la que viajaba. De las dos personas que impactaron contra el vehículo de Kudelka una sola llevaba casco, aunque tras el impacto solamente sufrieron leves golpes en la espalda (la conductora) y una muñeca (el acompañante). "Me comuniqué y están bastante bien gracias a Dios, son cosas que pasan", comentó a Cadena 3 de Rosario en un rápido contacto con los medios antes de ir a prestar declaración.

Tras la demora no prevista, finalmente Kudelka arribó a la práctica y tuvo un nuevo día de trabajo con sus dirigidos. Newell's ya no tiene chances de clasificar a los playoffs del Torneo Apertura, pero viene en levantada desde el arribo del DT, que dirigió ocho partidos, de los cuales ganó 3, empató 2 y perdió 3. En la próxima fecha recibirá el domingo desde las 17.30 a Instituo en la anteúltima jornada del certamen.