En el comienzo de la 15ª fecha del Torneo Apertura 2026, Unión de Santa Fe perdió como local ante Newell’s 3 a 2, a pesar de haber comenzado ganando desde los 3 minutos por la zona A .

Los locales, que pelean por afianzarse entre los ocho que irán por los playoffs, sufrieron un duro traspié ante los rosarinos que se aferraron a tres puntos vitales en la pelea por salir del fondo, la línea roja de la Permanencia.

Tres minutos demoró el dueño de casa en ponerse en ventaja. Un tiro libre desde la derecha fu jugado con rapidez por el Tatengue que puso de frente al área a su lateral y con un preciso centro hizo conexión aérea con Marcelo Estigarribia que de cabeza puso el 1 a 0 parcial.

La noche se le ponía compleja al visitante que en un tiro de esquina aislado a los 13 encontró la igualdad transitaria en una jugada que tuvo de todo, incluso las dudas del polémico Fernando Espinoza que no vio el gol y fue rescatado por el VAR. La pelota cayó en el área local y dio en el muslo de un defensor en contra de su arco, Matías Mansilla voló y se estiró, pero al caer al piso se arrastró y se metió con pelota y todo dentro del arco.

Espinoza corrió hacia el centro del campo, Newell's reclamó la igualdad y el repaso de imágenes arbitral puso a salvo a la terna que dudó en primera instancia y luego constató la concreción del 1 a 1.

Equilibrando las acciones desde el juego, la visita lo terminó de dar vuelta a los 38 con un gran gol de Jerónimo Russo que tomó el rebote de un tiro de esquina y con una remate de afuera del área dejó sin chances al arquero.

En el segundo tiempo, la visita no se dejó avasallar y consciente de lo que había logrado disputó el partido en el Estadio 15 de abril que comenzó con todo y se fue amoldando a las acciones.

A los 31, el ingresado Ignacio Ramírez estiró la ventaja en una jugada en la que aprovechó su velocidad para cortar el pase atrás de la defensa rival. Corriendo en diagonal, el juevenil llegó antes que Mansilla y luego de eludir al 1 definió con el arco vacío.

Con poco tiempo por jugar y en desventaja por dos goles, Unión siguió yendo contra el arco de Josue Reinatti y alcanzó el descuento decorativo a los 42. Juan Menossi, otro de los que saltó desde el banco, tomó un rebote del arquero en el tiro de esquina y definió cruzado para ponerle cifras definitivas al partido que complicó a los santafesinos y oxigenó a los rosarinos.

Formaciones

Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodriguez, Juan Ludueña, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini, Brahian Cuello; Cristian Tarragona, Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.

Newell’s: Josue Reinatti; Armando Méndez, Saúl Salcedo, Nicolás Goitea, Jerónimo Russo; Rodrigo Herrera, Luca Regiardo; Walter Mazzantti, Facundo Guch, Rodrigo Herrera; Fransico Scarpeccio. DT: Frank Kudelka.