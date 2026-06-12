Choele Choel, localidad rionegrina del Valle Medio, se prepara para vivir un intenso fin de semana de velocidad y adrenalina con la disputa de la cuarta fecha del Campeonato Sur de la República 2026 de motocross. La cita, este sábado 13 y domingo 14 de junio.

La competencia se llevará a cabo en el circuito La Chacra MX y contará con la organización de la Federación Sur del Deporte Motor, entidad afiliada a la Confederación Argentina de Motociclismo Deportivo (CAMOD).

La prueba convocará a pilotos y equipos de distintas provincias de la región, quienes buscarán sumar puntos importantes en el certamen y seguir en la pelea por los principales puestos del campeonato.

La fecha promete un gran espectáculo para los aficionados al motociclismo, con competencias en diversas categorías y la participación de destacados exponentes del deporte motor regional.

Desde la organización destacaron el acompañamiento de instituciones, empresas y organismos locales que colaboran para la realización de la competencia, que además genera movimiento turístico y comercial en la ciudad.

De esta manera, Choele Choel volverá así a convertirse en uno de los principales escenarios del motociclismo del sur argentino, recibiendo a pilotos, equipos y fanáticos durante dos jornadas que prometen emociones fuertes sobre la pista.