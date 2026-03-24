La Selección Argentina ajusta piezas sobre la marcha. A pocos días de los amistosos previos al Mundial, Lionel Scaloni se vio obligado a meter mano en la defensa y sumó dos nombres de urgencia: Agustín Giay y Lucas Martínez Quarta.

El primero de los movimientos responde a la baja de Gonzalo Montiel. El lateral de River sufrió un desgarro que lo dejó fuera de la convocatoria, abriendo la puerta para la primera experiencia en la Mayor de Giay, el ex San Lorenzo que hoy defiende la camiseta de Palmeiras. A sus 22 años, el lateral derecho tendrá la chance de mostrarse en un puesto históricamente corto de variantes dentro del ciclo Scaloni.

Giay no llega sin recorrido. Fue una de las piezas importantes de la Sub-20 y formó parte del Mundial de la categoría disputado en Argentina en 2023. Ahora, el salto es mayor: se meterá en una defensa donde Nahuel Molina aparece como titular indiscutido, pero donde el lugar de alternativa siempre estuvo en discusión.

Pero no fue el único retoque de último momento. La baja inesperada de Leonardo Balerdi también obligó al entrenador a mover fichas. En ese contexto, Martínez Quarta volvió a meterse en la órbita albiceleste. El defensor de River, con pasado en Fiorentina, regresa a la Selección tras haber sido parte del proceso y suma una nueva convocatoria que lo reposiciona como una opción confiable.

El zaguero, que ya sabe lo que es vestir la celeste y blanca, aparece como una solución conocida para Scaloni en una zona que también tuvo improvisaciones a lo largo del ciclo. Su presente en el Millonario, donde es uno de los pilares defensivos, terminó de inclinar la balanza a su favor.

Así, entre lesiones y urgencias, la Scaloneta vuelve a demostrar que siempre hay un plan B. Giay buscará aprovechar su estreno y Martínez Quarta intentará reafirmarse en la consideración del entrenador, en una defensa que llega a estos amistosos con caras nuevas y mucho por definir de cara a la gran cita.