Otra sensacional actuación llevó a cabo este fin de semana el cordobés José "Maligno" Torres, al desarrollarse la primera fecha de la Copa del Mundo del año de ciclismo BMX Freestyle. La cita fue en Montpellier, Francia, con la participación de otros 69 riders entre los que se encontró el también argentino y neuquino Manuel Turone. Ambos estuvieron acompañados por Pablo Biffarella y Maximiliano Benadia.

Maligno fue el único de los connacionales en superar la clasificación del jueves, al sumar 82.06 puntos y quedar sexto pese a que en la jornada previa, durante las prácticas oficiales, había sufrido un fuerte golpe.

El neuquino Turone, de 18 años, quedó al borde de la clasificación, ya que avanzaban los primeros 24 y finalizó 29º con 72.4 puntos (el 24º hizo 75.1).

No hubo atletas de nuestro país en la competencia femenina.

Ya el viernes, Maligno volvió a mostrar un gran nivel para superar la semifinal en la quinta colocación. En dicha instancia compitieron 24 riders y los mejores doce, tras dos pasadas, avanzaban de etapa. Torres sumó 84.26 y superó el corte. En la final, el cordobés tuvo una sensacional primera pasada, siendo el primero de todos los competidores en alcanzar los 90 puntos.Luego fue superado, quedando en la cuarta colocación, y cuando intentó arriesgar un poco más, en su segunda salida, sufrió una caída que le significó el cierre de la competencia.

El ganador de la fecha inaugural del certamen ecuménico fue el japonés Rimu Nakamura, con 95.1 puntos. Lo escoltaron el estadounidense Justin Dowell (93.55) y el también norteamericano Marcos Christopher (92.6).

El calendario de la Copa del Mundo contará con cuatro rondas: la segunda cita será en Birmingham, Alabama, EE. UU. (del 6 al 9 de agosto), la tercera en Shanghái, China (del 15 al 18 de octubre) y finalmente, la cuarta en Sakai, Japón (del 26 al 29 de noviembre).