Este domingo 17 desde las 15 el Deportivo Rincón será local Costa Brava de General Pico (La Pampa) en la remodelada cancha del camping del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa Moisés Elías Gómez a la vera del río Colorado en el límite con la provincia de Mendoza, en el marco de la novena fecha -última de la primera de la rueda- de la la Zona 3 del Torneo Federal A 2026.

El cotejo será transmisión del Grupo Primera Multimedios de Neuquén capital, a partir de las 14 desde el norte de la provincia de Neuquén, por AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) 90.7 Clásicos & Noticias y Las Palmas 96.1 con los relatos de Hugo Alejandro Amaolo, los comentarios del "Vasco" Jorge Hernandorena, la central informativa a cargo de Agustín Galasso y la operación técnica de José Ramón Paredes.

Deportivo Rincón recibe a Costa Brava en Neuquén: Partido clave

El árbitro del partido será Jorge David Etem de la Liga de Mendoza capital será acompañado por los jueces de líneas, Ivan Adriel Araya Quintero (Liga de Mendoza) y Rodrigo Moreno (Liga Rionegrina de Viedma), como cuarto árbitro actuará, Matias Ariel Fernandez Zapata (Liga de Mendoza).

Partido clave este domingo en el norte de Neuquén, la primera ronda de 18 fechas llegará en esta jornada a su punto medio. Los cuatro mejores clasifican directo a la zona campeonato y el resto va a la Reválida. También se mete el mejor quinto de los tres grupos de nueve equipos. Por eso los que orienta Pablo Castro deben ir por un triunfo que los ubique entre los elencos de vanguardia, máxime sabiendo que el fin de semana venidero tendrán fecha libre.

El León ganó su último encuentro de local contra San Martín de Mendoza y luego rescató un empate en la visita a Huracán Las Heras el domingo pasado. Con estos resultados, quedó justo por debajo de la zona de clasificación y hoy podría meterse con una victoria. Su rival no llega en un buen momento con seis partidos sin ganar y dos derrotas seguidas en su cancha.

El cordobés Oyola, volante del equipo neuquino

El resto

La programación prevé para este domingo domingo, pero a las 11 el choque entre FADEP y Huracán Las Heras, en el predio que la Fundación Amigos para el Deporte posee en Russell en el departamento de Maipú.. La justicia estará en manos del sampedrino Joaquín Gil acompañado por Guillermo Yacante de Luján, Thomás Pasquetín de Junín y Marcelo González de San Juan.



El partido más atractivo de la jornada se jugará a las 15,30 hs. en el Mario Sebastián Diez de San Luis y será animado por el escolta Juventud Unida Universitario y el líder de la Zona 3 Sportivo Atenas de Río Cuarto. Allí la ley estará en manos de los sanrafeaelinos Luis Damián Martínez, Fernando Muñoz, Jorge Cabrera y Rodrigo Jara. A la misma hora se van a medir en el Modesto Marrone de Monte Maíz, Deportivo Argentino y San Martín de Mendoza, bajo el control de los santiagueños Rodrigo Rivero, Emilio Maguna, Néstor Cáceres y Alex Sosa. Tendrá fecha libre Cipolletti