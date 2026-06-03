Roland Garros entregó hasta el momento su mayor sorpresa. Cuando todo parecía encaminado para que Aryna Sabalenka continuara su marcha hacia las semifinales, la número uno del mundo protagonizó un inesperado derrumbe y terminó cayendo ante la rusa Diana Shnaider, número 25 del ranking, en un partido que quedará marcado tanto por el resultado como por las declaraciones posteriores de la bielorrusa.

Sabalenka comenzó mostrando el nivel que la convirtió en una de las máximas favoritas al título. Se quedó con el primer set por 6-3 y llegó a dominar amplios pasajes del segundo parcial. Sin embargo, la historia empezó a cambiar cuando comenzaron a aparecer los errores no forzados y los gestos de fastidio dirigidos hacia su equipo y hacia sí misma.

La rusa aprovechó cada duda de la líder del ranking y logró quedarse con el segundo set por 7-5, un golpe que terminó desmoronando anímicamente a la bielorrusa. Lo que vino después fue inesperado: Shnaider pasó por encima de su rival y cerró el tercer parcial con un categórico 6-0 para firmar una de las mayores sorpresas del torneo parisino.

La remontada de la tenista de 22 años fue tan impactante como el desplome de Sabalenka, que durante gran parte del encuentro exhibió signos de frustración y nerviosismo. Lo que parecía una clasificación segura terminó transformándose en una eliminación dolorosa para una jugadora que buscaba conquistar por primera vez Roland Garros.

Pero el verdadero temblor llegó minutos después, durante la conferencia de prensa. Consultada sobre sus sensaciones tras la derrota, Sabalenka dejó una respuesta que recorrió el mundo en cuestión de minutos.

"No hay pensamientos, no hay emociones. Solo quiero dejar el tenis ahora mismo", disparó la número uno del ranking, visiblemente afectada por la caída.

Aunque luego intentó bajar el tono de sus palabras, reconoció que necesitará algunos días para procesar el golpe. "Voy a dejar pasar unos días y ver si, con un poco de suerte, puedo volver al ruedo mentalmente", agregó.

Mientras Sabalenka se marchó de París con una mezcla de bronca y decepción, Shnaider celebró el triunfo más importante de su carrera. Gracias a esta victoria avanzó a las semifinales del Grand Slam francés y volverá a ubicarse entre las mejores del ranking mundial.

La rusa, que llegó a Roland Garros sin ocupar el centro de las miradas, se convirtió en la gran revelación del torneo y ahora sueña con seguir haciendo historia. Del otro lado quedó una Sabalenka golpeada, frustrada y envuelta en una confesión que abrió interrogantes sobre su estado emocional tras una de las derrotas más duras de su carrera.