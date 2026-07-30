Luego de sacar ventaja en la ida, Lanus perdió 4-0 con Cienciano por la vuelta de los playoffs de Copa Sudamericana. El duelo, que se jugó en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, en los 3400 metros de la ciudad de Cusco, tuvo un primer tiempo para el olvido del Granate, que perdió la ventaja del 2-0 en la ida y quedó eliminado. Ahora el elenco peruano enfrentará al Botafogo en los octavos de final.

Derrota sorpresiva del campeón defensor, que quedó eliminado en fase de grupos de la Copa Libertadores, y en los playoffs mostró una opaca imagen en la altura, donde no aprovechó la ventaja de la ida.

En la primera etapa, Carlos Garcés y Alejandro Hohberg igualaron la serie, y antes del entre tiempo, nuevamente Garcés marcó el tercero que le sirvió al conjunto peruano para dar vuelta el resultado de la ida. En el complemento, el elenco argentino ensayó una reacción que nunca llegó, no solo en lo futbolístico, sino en lo anímico, y de contra en la última jugada del cotejo, Hohberg sentenció el pleito 4-0.

Ahora, el conjunto peruano jugará los octavos de final ante Botafogo, que en fase de grupos había logrado la clasificación como líder del Grupo E, donde estuvo Racing.

Cienciano 4-0 Lanús, los goles

A los seis minutos de partido, los peruanos se pusieron arriba por una jugada más que curiosa. Luego de un centro desde la derecha de Cristian Souza encontró libre por el punto penal a Carlos Garcés, que hizo todo el movimiento para cabecearla pero falló y en cambio la pelota le pegó en la pierna y se metió lentamente en el arco ante el desconcierto del arquero Nahuel Losada.

Cerca del final de la primera etapa y luego de un par de chances, Cienciano llegó al 2-0 que igualó la serie. Una descarga hacia atrás de Garcés para Alejandro Hohberg derivó en un remate desde lejos del volante peruano que sorprendió a Losada, que pese a rozarla no logró evitar el segundo tanto del elenco cusqueño.

En el descuento de esa primera parte de pesadilla para Lanús, llegó un nuevo gol que le entregó la ventaja a Cienciano en la serie. Un cambio de frente encontró en soledad nuevamente a Souza, que volvió a habilitar a Garcés con un centro exacto para que éste, esta vez por pura virtud y sin ningúna fortuna, ponga el 3-0 con un testazo letal.

En el complemento, Cienciano cuidó de gran forma el resultado, esperó al granate, y en la última del cotejo liquidó una serie histórica con una contra fatal, Souza peleó una pelota por derecha y cambió de frente, Losada salió muy lejos y dejó el arco vacío, Garcés hizo la pausa y la tocó al medio para Hohberg quien estampó el 4-0 lapidario.

Formaciones

Cienciano: Italo Espinoza; Claudio Núñez, Maximiliano Amondarain, Kevin Becerra, Marcos Martinich; Gerson Barreto, Santiago Arias; Matías Succar, Alejandro Hohberg, Cristian Souza; Carlos Garcés. DT: Horacio Melgarejo.

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Dylan Aquino, Ramiro Carrera; Yoshan Valois. DT: Mauricio Pellegrino.

TV: ESPN.

Estadio: Inca Garcilaso de la Vega.

Árbitro: Carlos Betancur Gutiérrez (Colombia).

La previa

Los conducidos por Mauricio Pellegrino llegan de vencer 1-0 a San Lorenzo en el debut por el Torneo Clausura, y en vistas de asegurar su presencia en la próxima fase del torneo que conquistaron el año pasado, el DT volverá a recurrir a sus mejores hombres aunque con las bajas de Marcelino Moreno, quien se sigue recuperando de la cirugía por una metatarsalgia en el pie izquierdo y de Lucas Besozzi, expulsado en el encuentro de ida. La única duda en el once está entre Franco Watson o Dylan Aquino.

Por su parte, Cienciano llega con la difícil misión de revertir el 0-2 de la ida, teniendo en cuenta que tendrá en frente al vigente campeón del certamen. Además, el elenco cusqueño tampoco tuvo una buena semana en el ámbito local, ya que cayó 2-0 ante Juan Pablo II College por la segunda fecha del Apertura.