En la continuidad de los playoffs, Lanús le gana por 1-0 a Cienciano en el Estadio Ciudad de Lanús por la ida de los 16vos de final de la Copa Sudamericana 2026. El Granate, que cayó en esta instancia del torneo por quedar tercero en la fase de grupos de la Copa Libertadores, está ganando por el gol de Franco Watson y por el momento da un paso hacia adelante en busca el bicampeonato tras la conquista de 2025. En el segundo tiempo fue expulsado Lucas Besozzi.

El gol de Watson

Entrando en la última parte del primer tiempo, el Granate se puso en ventaja a través de una recuperación que terminó en el tanto de la ventaja. Watson recuperó en la mitad de la cancha, condujo y habilitó a Besozzi, que con un pase atrás volvió a encontrar al propio volante para que éste, de media vuelta, estableciera el 1-0.

Besozzi, expulsado

Corría un cuarto de hora de la segunda mitad cuando el Granate se quedó con diez por una acción polémica. En una jugada en donde Besozzi tenía la pelota y lo venían a marcar, al poner el cuerpo y cubrirla pisó sin ninguna intención a Gerson Barreto. Si bien el pisotón existe, no pareció ser una imprudencia del extremo, que sin embargo vio la roja directa por parte del árbitro venezolano Alexis Herrera.

Formaciones

Lanús: Nahuel Losada, Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich, Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson, Lucas Besozzi; Yoshan Valois. DT: Mauricio Pellegrino.

Cienciano: Italo Espinoza, Claudio Núñez, Kevin Becerra, Maximiliano Amondarain, Marcos Martinich; Gerson Barreto, Santiago Arias, Ademar Robles; Alejandro Hohberg, Cristian Souza y Carlos Garcés. DT: Horacio Melgarejo.

TV: D Sports.

Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela).

VAR: Carlos Orbe (Ecuador).

Estadio: Ciudad de Lanús.

La previa

El equipo de Mauricio Pellegrino no pudo seguir con su gran presente en Conmebol y quedó eliminado de la Copa Libertadores luego de culminar tercero en el Grupo G con nueve puntos, tres menos que Liga de Quito de Ecuador y Mirassol de Brasil. Sin embargo, el Granate sigue siendo el vigente campeón de la Copa Sudamericana y la Recopa, e intentará conseguir otro título internacional para quedar como el máximo ganador.

Por su parte, Cienciano se clasificó a los playoffs del torneo tras quedar en la segunda posición del Grupo B con ocho puntos, siendo superado únicamente por Atlético Mineiro de Brasil con diez unidades, y con una más que Juventud de Uruguay y Puerto Cabello de Venezuela. En el plano doméstico, perdió 3 a 1 el fin de semana pasado como local ante Melgar por la primera fecha del Apertura de Perú.