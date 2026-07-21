La Copa Sudamericana 2026 entra en una etapa decisiva y esta semana será el turno de tres equipos argentinos, que buscarán dar el primer paso en el repechaje hacia los octavos de final. Tigre, Lanús y Boca Juniors afrontarán los encuentros de ida de los playoffs con el objetivo de conseguir resultados que les permitan llegar con ventaja a las revanchas.

El primero en salir a la cancha será Tigre, que este martes visitará a Nacional de Uruguay en el Gran Parque Central de Montevideo desde las 19hs. El Matador intentará hacerse fuerte como visitante para encaminar una serie que promete ser muy pareja.El matador quedó segundo del Grupo A de la competencia por detrás de Macara, mientras que el elenco Uruguayo terminó tercero en la zona B, por detrás Coquimbo y Tolima

Tigre es el primero en debutar en el repechaje, hoy ante Nacional de Uruguay

La acción continuará el miércoles 21.30hs con Lanús, que recibirá en La Fortaleza a Cienciano de Perú. El Granate apostará a su localía para sacar una diferencia importante antes de viajar a territorio peruano en busca de la clasificación.El elenco que dirige Pelegrino es el último campeón, pero no tuvo una buena fase de grupos en la Copa Libertadores, donde terminó tercero en el G. Por su parte el Cienciano quedó segundo en el B de Sudamericana.

Lanús vuelve a la Copa, luego de quedar tercero en Libertadores

Por su parte, Boca Juniors cerrará la participación argentina en la ida de los playoffs cuando el jueves enfrente en La Bombonera a O'Higgins de Chile. El Xeneize buscará imponer su jerarquía y aprovechar el apoyo de su público para llegar con tranquilidad al partido de vuelta. Luego de no cumplir el objetivo de seguir en Copa Libertadores, donde quedó tercero en el Grupo D, el ahora elenco que dirige Arruabarrena, espera a Paredes, que ya se sumó a los entrenamientos pero es duda por una lesión en las costillas.

Las revanchas se disputarán entre el 28 y el 30 de julio, y definirán qué equipos avanzarán a los octavos de final de la Copa Sudamericana, donde ya esperan los mejores clasificados de la fase de grupos. Con tres representantes en competencia, el fútbol argentino buscará mantener su protagonismo internacional y dar un nuevo paso hacia la pelea por uno de los títulos más importantes del continente.