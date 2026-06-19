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AUTOMOVILISMO

CIGT: Lautaro De la Iglesia se presentará en Monza para la segunda fecha del certamen Endurance

El piloto neuquino y sus compañeros del Imperiale Racing marchan segundos en el torneo de carreras de larga duración del Turismo Italiano.

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Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Viernes, 19 de junio de 2026 a las 00:53
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Lautaro De la Iglesia busca podio en el Campeonato Italiano de GT en Monza

Lautaro De la Iglesia afrontará este fin de semana una nueva contienda del Campeonato Italiano de Gran Turismo en el circuito de Monza, donde se llevará a cabo la segunda cita del certamen Endurance. 

El neuquino será parte de la divisional Pro-Am de la GT3 con el Lamborghini Huracán del Imperiale Racing que comparte con Phillippe Denes y Andrea Cola.

Tras dos competencias del torneo Sprint y el arranque del campeonato Endurance con un segundo puesto en Misano, De la Iglesia y sus compañeros viajan al veloz circuito italiano en busca de mantenerse en el top tres, ya que marchan como escoltas con 23 unidades.

La actividad del Campeonato Italiano de Gran Turismo comenzará el viernes con los entrenamientos, mientras que el sábado será turno de una nueva tanda libre y la clasificación general y el domingo se desarrollará la competencia de tres horas de duración.

Horarios del CIGT en Monza, en hora argentina

Viernes 19

Entrenamiento 1: 6.22 a 7.12

Entrenamiento 2: 9.14 a 10.04

Sábado 20

Entrenamiento 3: 3.30 a 4.20 

Clasificación: 8.20

Domingo 21

Carrera: 10.00 

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