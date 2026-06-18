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El último en debutar

Estreno mundialista: confirmaron al neuquino Herrera como árbitro de Bélgica-Irán

El árbitro de 41 años será el último de los argentinos en salir a la cancha en el duelo entre belgas e iraníes, el próximo domingo en Los Ángeles. Será su debut absoluto en la Copa del Mundo.

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Por Juan Sáber

Periodista deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado.
Jueves, 18 de junio de 2026 a las 14:12
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Después de varios días de espera, llegó el turno del debut mundialista de Darío Herrera. El árbitro neuquino fue designado por la FIFA para impartir justicia en el partido entre Bélgica e Irán, correspondiente a la segunda fecha del Grupo G del Mundial 2026. El duelo se disputará este domingo 21 de junio en Los Ángeles y será su debut absoluto como juez principal en una Copa del Mundo.

La designación de Herrera llega pocos meses después de una actuación que generó fuertes debates en el fútbol argentino. El neuquino quedó en el centro de la polémica tras el último Superclásico entre River y Boca, cuando no sancionó un penal reclamado por el conjunto millonario por un empujón de Lautaro Blanco sobre Lucas Martínez Quarta en los minutos finales del partido. La jugada provocó protestas de jugadores e hinchas y mantuvo encendida la discusión sobre su performance.

Pese a las controversias, el neuquino fue uno de los tres argentinos elegidos por FIFA para la Copa del Mundo, junto a Yael Falcón Pérez y Facundo Tello. Los otros dos ya tuvieron actividad en el torneo: el primero fue Tello, quien dirigió el encuentro entre Canadá y Bosnia Herzegovina tercer encuentro del Mundial, que terminó 1-1. Por su parte, Falcón Pérez hizo su debut mundialista en la goleada de Suecia por 5-1 sobre Túnez.

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