Paraguay tropezó en un momento clave de su preparación y encendió señales de alerta. El equipo que dirige Gustavo Alfaro cayó 2-1 ante Marruecos en Francia y dejó una imagen que preocupa más de lo que tranquiliza en la previa del Mundial.

La Albirroja venía de una buena presentación ante Grecia, pero en esta ocasión no logró sostener el nivel y terminó pagando caro sus desatenciones. El conjunto africano golpeó en el segundo tiempo y en apenas cinco minutos sacó la diferencia que terminaría siendo decisiva.

Primero apareció Bilal El Khannouss, que abrió el marcador a los tres minutos del complemento. Y casi sin tiempo para reaccionar, Neil El Aynaoui amplió la ventaja a los ocho, aprovechando un momento de desconcierto total en el equipo sudamericano.

Recién sobre el cierre, Paraguay encontró algo de reacción. Con empuje más que con claridad, logró descontar a través de Gustavo Caballero, que ingresó desde el banco y le puso algo de suspenso al final. Sin embargo, no alcanzó.

Más allá del resultado, lo que deja este amistoso es una sensación incómoda. Paraguay mostró intensidad por momentos, pero también falencias defensivas y falta de contundencia en los momentos clave. Un combo que, a esta altura de la preparación, no pasa desapercibido.

Con el Mundial cada vez más cerca, Alfaro deberá ajustar piezas y encontrar respuestas rápidas. La Albirroja ya sabe lo que es competir, pero necesita dar un salto si quiere ser protagonista en un grupo exigente. Porque en la cita máxima, los errores no suelen perdonar.