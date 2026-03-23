Luego de la trabajada victoria de River frente a Estudiantes de Río Cuarto, la preocupación se trasladó en torno a una posible lesión de Gonzalo Montiel, que se hará estudios por un problema en el isquiotibial y podría ser baja para la Selección Argentina. El autor del gol inicial de la victoria de ayer terminó el partido con una molestia en el isquiotibial izquierdo y será examinado. Lionel Scaloni lo citó días atrás a la albiceleste y se encuentra atento al diagnóstico del lateral.

Sobre el cierre del choque en Río Cuarto, Cachete sintió molestias en la zona posterior de la pierna izquierda. El cuerpo médico del Millonario intervino, el jugador fue sacado del campo en carrito y luego asistido a un costado. Minutos más tarde, Montiel reingresó para disputar los últimos minutos del encuentro donde River defendía la ventaja por entonces mínima.

Durante la mañana el defensor de 29 años se realizará imágenes para determinar si hay una lesión o simplemente se trata de una carga muscular. De no poder estar con Argentina será una baja importante para Scaloni, ya que solamente cuenta con Nahuel Molina como lateral derecho y deberá improvisar o llamar de urgencia a un nuevo futbolista para cubrir el puesto y administrar los minutos del marcador de punta del Atlético Madrid.