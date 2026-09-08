El argentino Franco Colapinto recibió una reprimenda después del Gran Premio de Italia que se disputó el domingo pasado en el circuito de Monza y los comisarios explicaron cuál fue el motivo de la sanción aplicada al piloto de Alpine.

Qué pasó antes de la largada en el GP de Italia

El episodio ocurrió antes de la largada de la carrera en Monza, durante las vueltas de reconocimiento. Colapinto realizó una práctica de largada en la salida de boxes, pero luego no permaneció dentro del carril establecido y cruzó la línea blanca, incumpliendo las instrucciones del director de carrera.

Tras analizar lo sucedido, los comisarios consideraron que el argentino había infringido las indicaciones específicas para ese procedimiento y resolvieron aplicarle una reprimenda de conducción.

La sanción no modificó el resultado conseguido por Colapinto en el GP de Italia, ya que no implicó tiempo adicional ni pérdida de posiciones. La de Monza fue además su primera reprimenda de la temporada 2026, por lo que todavía se encuentra lejos del límite que podría derivar en una penalización en la grilla.

Colapinto recibió una reprimenda en Monza

¿Qué dijeron los comisarios sobre Franco Colapinto?

En el documento oficial se explicó que las imágenes confirmaron que el argentino realizó una práctica de largada y posteriormente “no permaneció en la vía de salida de boxes”, motivo por el que se consideró que había infringido las notas de competencia del director de carrera.

Por este motivo, los comisarios resolvieron aplicarle a Colapinto una reprimenda de conducción, la primera que recibe durante la temporada 2026. La decisión no implicó una penalización de tiempo ni alteró su noveno puesto conseguido en el Gran Premio de Italia.

De esta manera, el argentino cerró Monza con puntos importantes para Alpine, aunque también con una advertencia que deberá tener en cuenta de cara a las próximas fechas del campeonato.