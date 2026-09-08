El rafaelino Javier Frana llegó hasta Flushing Meadows, en nueva York, para ver partidos del US Open, estar cerca de sus jugadores, conversar con ellos, con sus entrenadores, compartir un café y, sobre todo, cumplir con una de las tareas que más disfruta desde que asumió como capitán argentino de Copa Davis: acompañar. De cara a la serie que van a disputar Argentina ante Turquía por el Grupo Mundial I, que se jugará el 19 y 20 de septiembre en el estadio Ruca Che, emplazado en el oste de la capital provincial.

El equipo argentino parte como amplio favorito, pero Frana prefiere mantenerse lejos de los pronósticos, para él, la Copa Davis tiene sus propias reglas, que muchas veces no coinciden con las del ranking, y buena parte de su trabajo consiste, precisamente, en preparar a sus jugadores para aquello que todavía no ocurrió.

Frana palpita la serie de la Copa Davis que se disputará por primera vez en Neuquén

Consultado sobre si en los papeles previos, mucha gente dice que Argentina ya tiene confirmada la victoria, el nativo de Rafaela remarcó que "nosotros estamos lejos de tomarlo de esa manera, porque no es una frase de “bueno, sí”. Es que realmente en el tenis siempre tenés compromisos y cada serie tiene sus desafíos. A veces, porque tenés rivales que son durísimos y que te obligan a un rendimiento general muy alto, pero hay veces que te obliga al temperamento de imponerte, de demostrar tu nivel, tu clase, tu jerarquía, y es un desafío más. Así que no, en Copa Davis no hay ranking, no hay rivales fáciles. Después puede que el partido se dé para el lado que más o menos uno preveía, pero hay muchas situaciones para las que es mejor estar preparado y que no te sorprendan nunca".

En cuanto a la conformación del equipo sostuvo que "al contrario que con Corea, estoy muy feliz de que todos mostraron una gran predisposición para estar presentes y se pusieron a disposición. Obviamente, eso te tira un problema, porque se te hace más difícil poder elegir. Pero, cuando tenés este tipo de problemas es de lo más lindo que te puede pasar. Pero, también, son los momentos, para mí, más feos y más duros".

Y luego agregó que "te digo, es la parte más difícil, porque tenés que tomar esas decisiones sabiendo que puede haber alguien que está con expectativas o que está con mérito también y el problema es el cupo limitado. Si fuesen ocho o diez jugadores en los equipos, entonces es como que podés tener un poco más de justicia. Lo que hay que entender es que el no haber sido convocado no significa que no haya hecho méritos".

Sobre su presencia en el US Open, admitió que "yo lo disfruto mucho. Los días son interminables, son enormes en cantidad de horas, pero es algo muy valioso, porque todos te van conociendo y vas conociendo la vida de cada uno. En la medida en que ellos te van conociendo, se abren cada vez más".

Finalmente, consultado sobre ¿en qué porcentaje Argentina es favorita?, fue categórico, "la verdad, nada. Volvemos a apostar a que tenemos que estar lo más enfocados posible, la guardia súper alta, estar muy conectados, muy concentrados. Estar haciendo esos cálculos, quieras o no, te lleva a estar parado en una situación que después te sorprende".