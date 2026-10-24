La cuenta regresiva para la final del Federal A entró en su tramo decisivo. Cipolletti y San Martín de Formosa jugarán este domingo en San Francisco, Córdoba, por el primero de los ascensos a la Primera Nacional, y la previa tuvo un capítulo especial con la conferencia de prensa de presentación del encuentro.

El director técnico de Cipolletti, Fabián Enríquez, y su par de San Martín de Formosa, Marcelo Rubino, fueron los protagonistas de la rueda de prensa que se realizó en la Tecnoteca Municipal, ubicada en la esquina de avenida Libertadores Sur y bulevar 9 de Julio. Allí compartieron sus sensaciones antes de una final que definirá el futuro inmediato de ambos equipos.

En un clima distendido, con algunos momentos de humor, los entrenadores dejaron entrever que no habrá grandes sorpresas en las formaciones. Ambos coincidieron en que sostendrán cerca del 90 por ciento de los equipos que utilizaron a lo largo del campeonato, aunque todavía deben resolver algunas cuestiones antes de confirmar los once titulares.

Cipo, ante el partido más esperado

Para Cipolletti, la final representa la posibilidad de coronar una campaña de esfuerzo y regularidad con el regreso a la Primera Nacional. El Albinegro superó instancias exigentes durante los playoffs y llega a la definición después de eliminar a Sol de América y Alvarado, dos rivales que pusieron a prueba su carácter competitivo.

Fotos: Luis Alberto Amaolo.

Con Enríquez al frente del equipo, el conjunto rionegrino buscará sostener la identidad que lo llevó hasta esta instancia. La decisión de mantener la base utilizada durante la temporada apunta a respaldar el trabajo colectivo que permitió al equipo ganarse un lugar en el partido decisivo.

Del otro lado estará San Martín de Formosa, que también intentará hacer valer el recorrido realizado durante el torneo y quedarse con el ascenso. La continuidad de la mayoría de sus habituales titulares anticipa una final en la que ambos buscarán apoyarse en lo construido a lo largo del campeonato.

Una final que se define en 90 minutos

La conferencia dejó pocas certezas sobre los equipos titulares, pero una señal compartida: tanto Cipolletti como San Martín apostarán por la estructura que los trajo hasta la definición. Las últimas decisiones quedarán en manos de los entrenadores antes de salir al campo de juego.

Este domingo, en el estadio de San Francisco, la expectativa se trasladará de las palabras a la cancha. Allí, el Albinegro tendrá la oportunidad de dar el paso que persiguió durante toda la temporada y transformar la ilusión de sus hinchas en el ascenso a la Primera Nacional.