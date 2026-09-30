Ezequiel Centurión ya tomó una decisión sobre su futuro y continuará defendiendo los colores de River. El arquero cipoleño acordó la renovación de su contrato con el Millonario hasta diciembre de 2029 y en las próximas horas quedará formalizada su continuidad en el club.

La situación del guardameta de 29 años era una de las cuestiones que River debía resolver de cara al cierre de 2026. Su vínculo vencía en diciembre y, hasta hace pocos días, no estaba definido si continuaría en Núñez. Finalmente, hubo acuerdo entre las partes y Centurión seguirá ligado al club por tres temporadas más.

La renovación llega en un contexto particular para el arquero. Desde su regreso a River a comienzos de este año, después de su préstamo en Independiente Rivadavia, no consiguió sumar minutos en el primer equipo.

Centurión había regresado con el objetivo de pelear por el arco que había dejado Franco Armani, pero una lesión lo marginó durante el comienzo de la temporada y, mientras se recuperaba, apareció con fuerza Santiago Beltrán.

El joven arquero se ganó un lugar a partir de sus actuaciones y terminó adueñándose del arco millonario, relegando a Centurión a un segundo plano. De hecho, el cipoleño no tuvo participación en Primera durante 2026 y solamente disputó tres encuentros con la Reserva después de recuperarse de su lesión.

La falta de continuidad, sin embargo, no modificó la decisión del arquero. Después de una experiencia positiva en Independiente Rivadavia, donde había encontrado la regularidad que buscaba, Centurión volvió a River y ahora eligió permanecer en el plantel para continuar peleando por un lugar.

Su renovación también le da a River una alternativa de experiencia para el arco, aunque no cambia la planificación que existe puertas adentro del club.

En Núñez siguen atentos al futuro de Beltrán, quien ya aparece en el radar de distintos clubes europeos, entre ellos Atlético de Madrid. Por ese motivo, River mantiene la intención de buscar otro arquero en el próximo mercado ante una eventual salida del juvenil en 2027.