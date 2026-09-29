La Selección Argentina realizó modificaciones en su lista de convocados para la fecha FIFA y Lionel Scaloni tomó una decisión que impacta de lleno en el fútbol local. Tomás Palacios, Leonel Flores y Tobías Andrada fueron desafectados de la Albiceleste y regresarán a sus respectivos clubes para afrontar compromisos importantes en el tramo decisivo de la temporada.

La Asociación del Fútbol Argentino confirmó que Palacios y Flores fueron liberados de manera temporal para sumarse a Estudiantes y Boca, respectivamente. El defensor volverá este mismo martes al Pincha, mientras que el atacante xeneize se reincorporará a su club luego del amistoso ante Bolivia.

La decisión llega en un momento clave para ambos equipos. Estudiantes afronta compromisos determinantes y continúa consolidándose entre los protagonistas de la Copa Libertadores, mientras que Boca atraviesa un gran presente y se mantiene en la pelea en todos los frentes de competencia.

Una situación diferente vive Tobías Andrada. El juvenil de River fue desafectado de manera definitiva de la convocatoria para continuar con la recuperación de una lesión muscular leve. De esta manera, volverá a ponerse bajo las órdenes de Leonardo Ponzio, quien recupera a una de las grandes promesas del plantel millonario.

El regreso de Andrada representa una noticia importante para River. El joven futbolista se convirtió en una pieza de peso dentro de la estructura del equipo gracias a su rendimiento y personalidad, mostrando toda su categoría desde su llegada al conjunto de Núñez. En un equipo que busca mantenerse en la pelea por el campeonato y recuperar protagonismo, su presencia aparece como un recurso valioso para el entrenador.

Tras los compromisos de sus clubes, Palacios y Flores volverán a integrarse a la convocatoria de la Selección. El defensor estará disponible para el encuentro de Estudiantes frente a Platense, mientras que el delantero podrá sumarse a Boca para el duelo ante Unión.

Con estas novedades, la Selección Argentina acumula tres bajas definitivas para esta fecha FIFA. A las ausencias ya confirmadas de Thiago Almada y Juan Foyth ahora se suma la de Tobías Andrada. En tanto, Tomás Palacios y Leonel Flores fueron liberados de forma parcial y regresarán al plantel nacional una vez cumplidos sus compromisos con sus respectivos equipos.

Pese a estos movimientos, Scaloni mantiene una nómina repleta de figuras encabezada por Lionel Messi, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Emiliano Martínez, Enzo Fernández y Rodrigo De Paul, entre otros nombres que afrontarán los compromisos de la Albiceleste en esta ventana internacional.