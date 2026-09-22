Este domingo pasado, tras jugarse la última fecha de la segunda fase de la Zona Campeonato del Torneo Federal A 2026, se conocieron los cruces de Cuartos de Final por el primer ascenso a la Primera Nacional 2027. La Tercera Fase de la Fase Campeonato estará integrada por ocho clubes clasificados desde la Segunda Fase. Esta instancia se disputará a eliminación directa en partidos de ida y vuelta, domingo 27 de septiembre y Domingo 4 de octubre.

Uno de los que obtuvo su lugar, fue Cipolletti, el albinegro quedó segundo en su zona detrás de Alvarado de Mar del Plata y se cruzará con Sol de América de Formosa y tiene menos de una semana para preparar el extenso viaje ya que el partido de visitante será el domingo 27 y se jugará a las 19 el estadio ubicado a la vera de la Ruta Nacional 81) de la ciudad capital de la provincia.

La intención de la dirigencia es que el plantel vuelva a viajar en avión para evitar el traslado en colectivo, son 2100 kilometros lo que separan dichas ciudades, o sea sería un viaje de más 4200 kilómetros para afrontar dos partidos, con lógicas consecuencias, cansancio, horas de dormir mal e incómodos Vía área ya viajó a Salta la semana pasada para jugar contra Juventud Antoniana el último partido de la ronda.

El viaje a Salta, con salida desde Neuquén en forma directa, costó 350.000 pesos cada pasaje. Ahora llegar a Formosa, es más complej, desde Neuquén hay que trasladarse a Buenos Aires y allí tomar una combinación a Resistencia o Corrientes en caso de no conseguir vuelo a Formosa, además de tener que rentar un colectivo para el traslado a la ciudad donde se llevará a cabo el partido. Solo de pasajes se estima un gasto de más de un millón de pesos.

Los dirigentes estiman que el viaje costará entre 45 y 48 millones de pesos contando traslado, hospedaje y comida. Por ese motivo, volvieron a abrir una colecta para que los hinchas aporten al alias albinegro.cipo.

Otra medida es la de adelantar la venta de entradas para el partido de vuelta que se jugará el domingo 4 de octubre en La Visera de Cemento. Desde hoy hasta el sábado 26 de septiembre, tienen un valor promocional.

La dirigencia trabaja a contrarreloj para cubrir los gastos y pidió nuevamente el acompañamiento de los hinchas en medio de la buena campaña del equipo.

Los Cruces

Los play off por el primer ascenso a la Primera Nacional quedaron determinados de esta manera. Los que están en segundo termino arrancarán de local y los que están primeros definirán de locales con ventaja depotriva en caso de igualdad en puntos y goles accederá a las semifinales.

Partido 1: San Martín de Formosa capital vs. Atenas de Río Cuarto, Córdoba

Partido 2: GIMNASIA y Esgrima de Chivilcoy, Buenos Aires vs. Olimpo de Bahía Blanca, Buenos Aires

Partido 3: Alvarado de Mar del Plata, Buenos Aires vs Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, Buenos Aires

Partido 4: Cipolletti de Río Negro vs. Sol de América de Formosa capital

Cuarta Fase, estará integrada con cuatro clubes clasificados de la Tercera Fase. Se disputará por eliminación directa a doble partido, uno en cada sede. domingo 11 y domingo 18 de octubre.

Ganador de Partido 1 vs. Ganador de Partido 2

Ganador de Partido 3 vs. Ganador de Partido 4