En una jornada para celebrar, se confirmó que Cipoletti volverá a la Copa Argentina luego de su triunfo de ayer. El Albinegro se impuso 1-0 ante Alvarado en La Visera de Cemento por la octava fecha del Torneo Federal A, quedó cuarto del Grupo B de la Fase Campeonato y, además de dejar sin invicto al líder de su zona, aseguró su clasificación a la Copa Argentina 2027.

La victoria tuvo un premio doble para el conjunto rionegrino, ya que los cinco mejores equipos de cada zona de la Fase Campeonato del Federal A obtienen la clasificación a la Copa Argentina del año que viene lo que significa que, con los tres puntos, Cipolletti ya tiene garantizada su presencia en el certamen nacional, al que retorna luego de participar por última vez en 2022. Además, con 12 puntos, quedó dentro de los cuatro primeros que actualmente avanzan a los cuartos de final por el primer ascenso a la Primera Nacional.

Cipo ya está en Copa Argentina y se ilusiona con llegar a los playoffs del Federal A. (Foto: Luis Amaolo)

El único gol del partido llegó a los ocho minutos del segundo tiempo por intermedio de Nicolás Peralta, que apareció para conectar de cabeza un centro desde la izquierda y marcó el 1-0 que terminó siendo definitivo. El equipo dirigido por Fabián Enríquez necesitaba una victoria para mantenerse en la pelea por el ascenso y respondió en La Visera llevándose tres puntos de mucha importancia.

El último encuentro de Cipolletti en Copa Argentina

De esta manera, el Albinegro retorna a la Copa Argentina luego de cinco años de ausencia. Para colmo, la última experiencia no fue para nada feliz. En el estadio de Lanús, no solamente fue debut y despedida sino que hubo goleada 5-0 en contra para Cipoletti ante Vélez en 32vos de final. Franco Díaz, Mateo Pellegrino, Julián Fernández, Luca Orellano y Santiago Castro anotaron los tantos del Fortín.