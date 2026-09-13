Por la 8ª fecha de la zona Campeonato en el Torneo Argentino A, Cipolletti derrotó a Alvarado 1 a 0 en La Visera, resultado fundamental para el dueño de casa pensando en la gran definición en Salta de la próxima semana.

Ante un buen marco de público en las tribunas, pese al bono obligatorio que impuso la dirigencia local a todos los espectadores ($15000), el equipo de Fabián Enriquez arrancó con novedades ya que en ofensiva jugó Nicolás Peralta junto a Brandon Obregón.

Pese al indulto a Federico Acevedo tras haber negado la renovación de su contrato, el goleador fue alternativa en el equipo rionegrino ante el líder de la zona B y que pese a la derrota ya se clasificó a los cuartos de final con los 14 puntos que acumula.

Nicolás Peralta a los 14 minutos del segundo tiempo marcó el único gol de la soleada tarde, victoria con la que el conjunto rionegrino se mete en zona de clasificación directa a la tercera ronda para soñar con uno de los ascensos a la Primera Nacional y también con volver a jugar la Copa Argentina del 2027.

La jugada del gol fue un buen centro en movimiento de Maximiliano López por la izquierda que hizo conexión dentro del área con el delantero tucumano, quien pudo volver a festejar y en una presentación fundamental.

El partido de Cipolletti como visitante ante Juvenud Antoniana se disputará el próximo viernes desde las 22. Una victoria, podrá a los patagónicos en la siguiente instancia sin depender de nada. Además de ese duelo, Alvarado recibirá a Olimpo en Mar del Plata, Huracán Las Heras a Atenas de Río Cuarto y Villa Mitre a Kimeberley. Fecha libre cumplirá Argentino de Monte Maíz.

El resto de la fecha

Los otros resultados de la fecha todavía se están cerrando, pero Cipo depende de sí mismo para dar otro paso fundamental.

En Mar del Plata, Kimberley recibió a Huracán Las Heras y terminó empatando sin goles, lo cual fue una una muy buena noticia para el Capataz de la Patagonia. Argentino de Monte Maíz derrotó a Villa Mitre 1 a 0 y Atenas de Río Cuarto empata en su cancha con Juventud Antoniana 1 a 1.

El rival libre del presente domingo fue Olimpo de Bahía Blanca que quedó como escolta de Alvarado, con los mismos 12 puntos que Cipolletti, y en la última deberá ir por todo a la Ciudad Feliz.