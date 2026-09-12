Del enojo, al indulto. La necesidad de goles y victorias que tiene Cipolletti para seguir soñando con el ascenso desde el Torneo Federal A llevó a que su dirigencia a levantar el castigo sobre el delantero Federico Acevedo, quien formará parte del equipo que el domingo recibe a Alvarado desde las 15.30.

El conflicto con el goleador continúa porque el 9 no ha renovado contrato y en diciembre se irá con el pase en su poder. Sin embargo, de cara al juego contra los marplatenses y la visita a Salta en la última de la ronda Campeonato, el técnico Fabián Enríquez podrá tenerlo en cuenta.

Qué dice el comunicado de Cipolletti

El club decidió comunicarlo el pasado jueves mediante un escrito oficial de pocas palabras, pero decisiones contundentes. Tan contundentes como el polémico bono obligatorio de $15.000 para los hinchas que vayan a la cancha por la 8ª fecha ante Alvarado.

El conflicto

La misma subcomisión de fútbol había tomado la decisión de apartar a Acevedo del grupo de profesionales a mitad de año. Cuando el atacante era el goleador de la categoría la negociación por su renovación se trabó y Cipolletti se plantó.

Desde entonces, el futbolista formado en las mismas inferiores de la institución bajó a la primera local, se mantuvo entrenando en el predio de las formativas esperando cumplir el tiempo restante de contrato.

Federico Acevedo tiene contrato con el Club Cipolletti hasta diciembre.

Pasaron los partidos, la delantera rionegrina se secó y ahora es a todo o nada, pero con el artillero en cancha.

Cipolletti marcha sexto en la zona B, con los mismos puntos que Kimeberley, el último clasificado a tercera ronda, pero con peor diferencia de gol.

La última presentación como local de esta fase será nada menos que para recibir al líder transitorio, Alvarado que tiene 14, y cerrará el calendario lejos de casa contra Juventud Antoniana que ya está eliminado.