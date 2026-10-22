La final por el primer ascenso a la Primera Nacional tendrá un protagonista que no solo estará atento al silbato y a las jugadas: también llevará consigo su pasión por el cuarteto. Matías Ezequiel Billone Carpio, el árbitro cordobés designado por el Consejo Federal de la AFA para dirigir Cipolletti frente a San Martín de Formosa, tiene una particularidad que lo distingue dentro del fútbol argentino: su fanatismo por La Mona Jiménez.

El encuentro se disputará este domingo, desde las 15, en el estadio Juan Pablo Francia, propiedad de Sportivo Belgrano de San Francisco, Córdoba. Allí, el Albinegro y el conjunto formoseño se jugarán mucho más que un partido: estará en disputa el primer boleto a la segunda categoría del fútbol argentino para la temporada 2027.

Pero mientras los equipos preparan una final que promete tensión y emociones, el juez principal tiene su propia historia para contar. Billone Carpio es un apasionado del cuarteto y sigue a Carlos «La Mona» Jiménez desde que era adolescente. Su admiración por el cantante no se limita a escuchar sus canciones: decidió llevarla a la cancha de una manera tan particular como llamativa.

La Mona, entre las tarjetas y la piel

El árbitro cordobés tiene 34 años y convirtió su fanatismo por el ídolo popular en una marca personal. Desde hace algunos años, utiliza tarjetas con imágenes de La Mona Jiménez, un detalle que combina su profesión con una pasión que lo acompaña desde hace décadas.

"Soy fanático de La Mona desde chico, desde los 14 años que voy a sus bailes. Lo llevo en las tarjetas desde hace unos años, cuando se me ocurrió esa idea", contó al explicar el origen de esta particular iniciativa.

Y hay más: el homenaje también quedó grabado en su piel. Billone Carpio se hizo un tatuaje de La Mona en la espalda cuando tenía apenas 18 años, una muestra de una admiración que, según explicó, se parece al fanatismo que otras personas sienten por un club de fútbol.

«Tengo una admiración hacia él que es muy grande. Como algunas personas son fanáticas de un club, yo tengo ese mismo fanatismo hacia La Mona», expresó.

Ahora, su nombre quedó en el centro de la escena por una designación de peso en el fútbol del ascenso. El domingo tendrá la responsabilidad de impartir justicia en una final decisiva, con Cipolletti buscando dar el paso que lo acerque nuevamente a la élite del fútbol nacional y San Martín de Formosa dispuesto a quedarse con el mismo objetivo.

La terna arbitral para Cipolletti-San Martín de Formosa

El Consejo Federal también confirmó a los integrantes de la terna que acompañarán a Billone Carpio en la definición. La particularidad es que los jueces llegan desde distintas localidades del país.

Carlos Viglietti, de Salto, será el primer asistente; Joaquín Badano, de Saladillo, se desempeñará como segundo asistente; Lucas Rodríguez, de Río Tercero, ocupará el lugar de cuarto árbitro, mientras que Antonella Pajon, de Pergamino, será la quinta árbitra.

El cordobés cuenta con experiencia en partidos de la Primera Nacional y también integró equipos arbitrales en encuentros de Primera División. Durante 2025, además, dirigió compromisos correspondientes a instancias decisivas del Torneo Regional Amateur y del Federal A.

La definición será a partido único y en cancha neutral. El ganador conseguirá el ascenso directo a la Primera Nacional 2027, mientras que el perdedor tendrá una nueva oportunidad de subir a través de la Reválida.

En una final donde cada decisión puede resultar determinante, Billone Carpio será el encargado de impartir justicia. Y aunque su tarea exigirá concentración absoluta durante los 90 minutos, hay algo que ya está claro: su pasión por La Mona Jiménez lo acompaña hasta en los detalles más inesperados de su profesión.