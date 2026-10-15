Ya lo dijo el técnico Fabián Enríquez apenas terminó el partido de ida en La Visera: “Me molesta la expulsión”. Cipolletti perdió mucho con la roja de Federico Acevedo ante Alvarado por la semifinal del Torneo Federal A 2026, poniendo en riesgo hasta el esquema de cara a la revancha.

El goleador rionegrino indultado por la dirigencia tras no renovar contrato mordió el anzuelo rival y vio la roja a los 29 minutos del primer partido. Con él también se fue el marcador central Facundo Centurión de Alvarado, pero en la Patagonia sólo se piensa en la pérdida del 9.

¿Luna por Acevedo?

La lógica indicaría el ingreso de Nahuel Luna, en el enrosque de posición por posición, pero en el cuerpo técnico hay ganas de tocar el esquema imaginando el trámite.

Con la obligación de salir a buscar, el Torito tendrá otra actitud. No se repetirá en la conducta de estirar todos los tiempos y sabe aprovechar muy bien las dimensiones del campo de juego del José María Minella.

Fabian Enríquez, el técnico de Cipolletti, se verá obligado a meter mano en el equipo de Cipolletti para visitar a Alvarado. Foto: Sitio Albinegro.

Y ahí es donde entra en juego la chance de sumar un mediocampista más con Maximiliano López de primera opción. El bahiense no entró bien desde el banco en la ida, pero es un carrilero prolijo, de oficio que sabe hacer toda la banda y con Andrés Amirón del otro lado, el equilibrio puede quedar garantizado.

Y en defensa, está de nuevo la duda entre Nicolás Trejo y Yago Piro. El interrogante pasa por priorizar la marca con mejor proyección del primero o la firmeza en el mano a mano del segundo.

Ante este panorama, la probable de Cipolletti para visitar a Alvarado el domingo a las 15.30 sería con: Facundo Crespo; Trejo o Piro, Cristian González, Víctor Manchafico, Nehuén García; Marcos Pérez, Gonzalo Lucero; Almirón, López y Nicolás Peralta.

Tampoco para una hipotética final

La gravedad de la expulsión de Acevedo hace que el futbolista pueda quedar afuera de los planes también ante una hipotética final en cancha neutral.

Como se trató de una roja directa, de mínima serán dos fechas y el delantero no estará en Mar del Plata, pero tampoco ante una definición.

Sólo en caso que el Albinegro quede eliminado y deba retomar por el camino de la Reválida, Enríquez lo recuperaría como alternativa de ataque.