Cipolletti empató sin goles en Mar del Plata por la semifinal revancha del Torneo Federal A 2026 ante Alvarado y se clasificó para jugar el cruce decisivo por el ascenso a segunda división ante San Martín de Formosa que dejó en el camino a Olimpo de Bahía Blanca.

Tras el 1 a 0 en La Visera con gol de Cristian González, el conjunto rionegrino sabía que no debía perder ante el Torito para seguir en carrera y así lo hizo en el Mundialista José María Minella., marcando un nuevo capítulo de su historia.

El juego se puso en marcha con 10 minutos de retraso debido al tardío ingreso del local y de la gente allegada que no abandonaba el campo de juego ante el pedido del árbitro principal.

Andrés Almirón, de media distancia, sacó un remate que se fue a centímetros del palo derecho del arco marplatense defendido por Emanuel Bilbao.

Nueve minutos y nuevamente Cipo en ataque. Proyección de Nicolás Trejo por la derecha y un buen pase de Cristian González a espaldas de la marca. El remate del defensor fue desviado por Bilbao al tiro de esquina.

17 minutos y se encendió Alvarado en ataque. La velocidad de Ariel Castellano condicionó la marca de Nehuén García y su centro cruzado pasó por toda el área. Víctor Manchafico terminó desviando la pelota al tiro de esquina.

21 minutos y el que sale a correr a toda velocidad en Alvarado fue Nahuel Speck que le ganó a Leandro Vella en el retroceso y al cruce de Cristian González. Los centros cruzados complican al fondo visitante. El conjunto de Fabián Enríquez tiene que corregir en ese aspecto. El Torito apuesta a una ataque ancho y veloz.

Víctor Manchafico sintió un dolor en el aductor de la pierna izquierda pasando la media hora de juego. El neuquino recibió asistencia, pero no pudo continuar, en su lugar ingresó Yago Piro en la última línea albinegra.

Con el arranque del segundo tiempo y llegan las modificaciones. Por el lado de Cipo se fue de la cancha Enzo Vallejos y en su lugar ingresó Fernando Pettineroli. En el dueño de casa ingresó Ramiro Makarte por Pablo Hofstetter.

La primera de peligro en la segunda parte fue del local, con un remate de media distancia bien controlado por Facundo Crespo en el arco albinegro.

11 minutos de la última parte. El Albinegro corrigió la marca por las bandas y el rival bajo el ritmo. El trámite se hace monótono y eso es algo que busca y beneficia al visitante que marcó la ventaja como local ganando 1 a 0.

30 minutos. Perdió la pelota en ataque Cipolletti y salió en velocidad Alvarado. Santiago Gutiérrez sacó un potente remate cruzado que tapó con la mano derecha Crespo manteniendo el cero en el Mundialista.

Síntesis

Alvarado 0: Emanuel Bilbao; Lucas Chiozza, Tomás Fernández, Pablo Hofstetter, Cristian Gorgerino; Matías Pérez, Tomás Federico, Nahuel Speck; Santiago Gutiérrez, Ariel Castellano, Germán Cervera. DT: Pablo Martel.

Cipolletti 0: Facundo Crespo; Nicolás Trejo, Cristian González, Víctor Manchafico, Nehuén García; Andrés Almirón, Marcos Pérez, Gonzalo Lucero; Leandro Vella; Enzo Vallejos, Nicolás Peralta. DT: Fabián Enríquez.

Cambios: PT 32' Yago Piro por Manchefico (C). ST al inicio Ramiro Makarte por Hofstetter y Fernando Pettinerolli por Vallejos, 24’ Marco Miori por Pérez (A), 28' Nahuel Luna por Vella (C), 40’ Mateo Ostachi por Speck (A), 42' Brandón Obregón por Lucero (C), Tomás Berra por Federico (A) y Franco Pinoni por Gutiérrez (A)

Árbitro: Gustavo Benites

Estadio: José María Minella, Mar del Plata.

La previa

El salteño Gustavo Benítes será el juez de un partido decisivo, un dato para nada menor tratándose del ascenso argentino, aunque en la previa su designación no provocó quejas por parte de ninguno de los dos equipos.

Como si el contexto deportivo ya no resultara suficiente, el escenario será nada menos que el estadio mundialista José María Minella, a la espera de refacciones edilicias, pero con toda la historia en sus tribunas.

La mala para el Albinegro en la previa es que la ventaja deportiva está del lado del Torito. Más allá de definir de local, el conjunto marplatense avanzará ganando por cualquier resultado por el beneficio de una mejor clasificación en el Nonagonal previo.

La formación de Fabián Enríquez deberá, de mínima, empatar en la Costa Atlántica para traerse el boleto de finalista y esperar en cancha neutral por San Martín de Formosa y Olimpo que a la misma hora se enfrentarán en el Norte argentino después del 1 a 1 en Bahía Blanca.

El esquema visitante

Cipo viajó desde la Patagonia el viernes por la noche en micro sin confirmar el 11 titular. Sabe que no podrá contar con el delantero Federico Acevedo por su expulsión en La Visera y podría imponerse un cambio de esquema.

Una de las variantes está en el fondo con la inclusión de Nicolás Trejo, pero la gran sorpresa es la inclusión desde el arranque de Enzo Vallejos. Con la ventaja de 1 a 0, el DT igual mantiene a los delanteros y línea de 4 en el fondo, pero sin Yago Piro. Dos laterales de buen recorrido ofensivo, con Nahuén García por la izquierda.

Nicolás Peralta, referencia ofensiva y goleador de Cipolletti en la temporada del Torneo Federal A 2026. Foto Luis Amaolo.

Por el lado de Alvarado, su técnico Pablo Martel, deberá reemplazar obligatoriamente al central Facundo Centurión, quien también vio la roja en el primer partido de la serie. Además, el delantero Germán Sosa también deberá purgar un encuentro de suspensión.