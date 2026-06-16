El cotejo entre Cipolletti y Deportivo Rincón, por la decimocuarta fecha de la Zona 3 del Torneo Federal A 2026 que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a través de su apéndice el Consejo Federal se jugará el domingo 21 de junio desde las 15.30 en la mítica Videra de Cemento de la institución valletana rionegrina. Así lo confirmó este lunes la dirigencia albinegra.

El partido será transmisión de las radios del Prima Multimedios, donde se podrá vivir a pleno una nueva presentación del enfrentamiento del los equipos de la región.

En principio de barajó la posibilidad que el encuentro se jugara el sábado 20, pero debido a que ese día es feriado nacional por el Día de la Bandera, se incrementarían los costos de la organización ya que deben abonar en forma doble los honorarios de la cuaterna arbitral, la ambulancia, los medicos y la policía que se hará cargo del operativo de seguridad.

Por ese motivo, se decidió programar el partido para el domingo, en coincidencia con el Día del Padre, circunstancia que podría restarle publico al duelo de los equipos regionales en el certamen afista. Máxime teniendo en cuenta, que los partidos del elenco rionegrno se emiten por la televisión a travás de Canal 10 de General Roca.

Albinegros y El León del Norte se volverán a cruzar este domingo en La Visera

También se especuló con llevarlo a cabo en un horario más tarde, para que los simpatizantes, socios e hinchas puedan disfrutar con sus seres queridos un día especial. Aquí se cocha con el costo que insume poner en funcionamiento de las torres de iluminación del estadio, que alcanzaría una cifra cercana a los 12.000.000 de pesos, algo que no estaría dispuesto a erogar la dirigencia cipoleña.

En la emblemática Visera el cotejo será transmisión a partir de las 14 por AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) 90.7 Clásicos & Noticias y Las Palmas 96.1 con los relatos de Hugo Alejandro Amaolo, los comentarios del "Vasco" Jorge Hernandorena, la central informativa a cargo de Agustín Galasso y la operación técnica de José Ramón Paredes y el respaldo periodístico del equipo de Grito Sagrado.