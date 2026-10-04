Se jugó la última fecha de la Segunda Fase del Torneo Federal A 2026 y con ello se conformaron los cruces de Cuartos de Final. Además, algunos cruces de la Segunda Etapa de la Reválida también quedaron confirmados.

Cuarta Fase: Estará integrada con cuatro (4) clubes clasificados de la Tercera Fase. Se disputará por eliminación directa a doble partido, uno en cada sede. domingos 11 y 18.

Ida: Olimpo (Bahía Blanca) vs San Martín (Formosa) y Cipolletti vs Alvarado (Mar del Plata)







Vuelta, San Martín (Formosa) vs Olimpo (Bahía Blanca) y Alvarado (Mar del Plata) vs Cipolletti

Actuarán de local en el primer partido los clubes ubicados en la peor ubicación en la Segunda Fase. En caso que la serie de partidos finalice igualada primero en puntos y segundo en diferencia de goles clasificaran a la Quinta Fase Final los clubes mejores ubicados en la Segunda Fase. Los dos perdedores clasifican a la Tercera Etapa de la Revalida.

La Final, estará integrada con los dos (clubes clasificados de la Cuarta Fase. Se disputará por eliminación directa, a un solo partido en estadio neutral. El ganador asciende a la Primera Nacional de la AFA Edición 2027. Será el domingo 25 de octubre. En caso de igualdad al cabo de los noventa minutos, la definición se operará mediante la ejecución de tiros desde el punto penal conforme a las disposiciones del Art. 111 punto c) del Reglamento General de la AFA. El perdedor clasifica a la Cuarta Etapa de la Revalida.

Cipolletti accedió a las semifinales por el primer ascenso donde se cruzará con Alvarado de Mar del Plata. Foto: Luis Alberto Amaolo

Fase Reválida: La lucha por el Segundo Ascenso

La Segunda Etapa de la Reválida estará compuesta por un total de 24 clubes. 10 clubes clasificados de la Primera Etapa. 10 clubes provenientes de la Segunda Fase, entre los que se encuentra Deportivo Rincón y los cuatro clubes perdedores de este domingo de la Tercera Fase del Primer Ascenso.

Esta fase también se disputará por eliminación directa a doble partido (ida y vuelta), definiendo la localía en el primer encuentro para los equipos ubicados entre el puesto 13° y 24°. Los mismos se jugarán el 11 y 18 de octubre.

Los enfrentamientos serán de la siguiente manera:



1° Gimnasia (Chivilcoy) vs 24° Defensores (Puerto Vilelas)

2° Sol de América (Formosa) vs 23° Juv. Unida (San Luis)

3° Defensores de Belgrano (Villa Ramallo) vs 22° Sportivo (Las Parejas)

4° Atenas (Río IV) con 21° FADEP

5° Douglas Haig (Pergamino) vs 20° El Linqueño

6° Kimberley (Mar del Plata) vs 19° Deportivo Rincón

7° 9 de Julio (Rafaela) vs 18° Gimnasia (Concepción del Uruguay)

8° Argentino (Monte Maíz) vs 17° San Martín (Mendoza)

9° Villa Mitre (Bahía Blanca) vs 16° Costa Brava (Gral. Pico)

10° Bartolomé Mitre (Posadas) vs 15° Boca Unidos (Corrientes)

11° Huracán (Las Heras) con 14° Juventud Antoniana (Salta)

12° Sarmiento (La Banda ) vs 13 Sportivo Belgrano (San Francisco)

Actuarán como locales en el partido de ida los equipos ubicados en el 13 al 24. Criterios de ventaja e igualdad: Los doce ganadores accederán a la Tercera Etapa. En caso de empate en la serie (tanto en puntos como en diferencia de gol), avanzarán a la siguiente ronda los equipos mejor posicionados en la tabla (posiciones 1° a 12°).

Deporttivo Rincón en los play off de la Reválida se cruzará con Kimberley de Mar del Plata

Criterios de Posicionamiento y Desempate para la Reválida

Para ordenar la tabla general del 1° al 24° para los cruces:

Posiciones 1° a 4° (Perdedores de la Tercera Fase): Se ordenarán del 1 al 4 de acuerdo a la ubicación previa que hayan obtenido en la Segunda Fase. En caso de empate, los criterios serán: mayor diferencia de gol, mayor cantidad de goles a favor, mayor cantidad de goles a favor como visitante y, por último, sorteo.

Posiciones 5° a 14° (Clubes de la Segunda Fase): Se ordenarán del 5° al 14° comparando puntajes según el puesto que hayan ocupado en su respectiva zona. Los desempates se definirán por diferencia de gol, goles a favor, goles a favor de visitante o sorteo.

Posiciones 15° a 24° (Clubes de la Primera Etapa): Se ordenarán según el promedio de puntos obtenido en la Primera Etapa. En caso de empate en promedio entre los puestos 15° al 22°, la posición se definirá mediante un sorteo a realizarse en la sede del Consejo Federal.

Copa Argentina

Las 10 plazas representantes del Torneo Federal A serán ocupadas por

San Martín (Formosa)

Gimnasia y Esgrima (Chivilcoy)

Sol de América (Formosa)

Defensores de Belgrano (Villa Ramallo)

Douglas Haig (Pergamino)

Alvarado (Mar del Plata)

Cipolletti (Rio Negro)

Olimpo (Bahía Blanca)

Sp Atenas (Rio Cuarto)

Kimberley (Mar del Plata)

Culminaron su participación en 2026

Equipos eliminados y volveran a participar del Federal A en el 2027.

Independiente (Chivilcoy)

Atletico Escobar (Escobar)

Germinal (Rawson)

Guillermo Brown (Puerto Madryn)

Círculo Deportivo (Comandante Nicanor Otamendi)

Descendieron al Torneo Argentino del Interior 2027