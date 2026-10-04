Luego de la goleada de 6 a 1 como local ante Sol de América de Formosa, Cipolletti quedó a la espera del resto de los partidos de los cuartos de final para conocer a su próximo rival en el Torneo Federal 2026 que finalmente será Alvarado.

El Torito terminó de sellar su clasificación en Mar del Plata contra Defensores de Villa Ramallo, luego de igualar 2 a 2 como visitante en la ida y de ganar la revancha 2 a 0 en casa.

Todas las urgencias eran del Granate en La Feliz porque el conjunto marplatense contaba con ventaja deportiva por su mejor clasificación previa. Alvarado fue el ganador de un Nonagonal que tuvo a Cipo como su escolta , razón por la cual ahora comenzará la serie semifinal en Río Negro y culminará en la Costa Atlántica.

Ventaja deportiva en contra

Por su peor puesto de clasificación, Cipolletti ya no contará con ventaja deportiva para la semifinal.

Alvarado visitó La Visera en la penúltima fecha del Nonagonal, cuando Cipolletti lo derrotó por 1 a 0.

Alvarado tiene la posibilidad de jugar el partido decisivo con dos empates ante el Albinegro. El representante patagónico deberá dar un paso clave en La Visera el fin de semana: ganar y después buscar ampliar la diferencia de gol para ir con un mejor panorama a la revancha.

En la temporada, la única vez que se enfrentaron fue en Río Negro y fue victoria del conjunto local por 1 a 0, en la penúltima fecha.

Por el otro lado del cuadro, San Martín de Formosa ya se clasificó después de dejar en el camino a Atenas de Río Cuarto, una serie que comenzó en Córdoba con la victoria visitante 1 a 0 y se se cerró en el Norte argentino con el empate 1 a 1. Su rival será Olimpo que marcó el final del camino para Gimnasia de Chivilcoy después de haberse impuesto en ambos partidos por 2 a 1. La ventaja deportiva en esta llave será para los del Norte argentino.