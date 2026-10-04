Se juega la vuelta de los cuartos de final del torneo Federal A, Cipolletti superó en la Visera de Cemento por 6-1 a Sol de América de Formosa, y se metió entre los cuatro mejores del torneo, camino al primer ascenso a la primera nacional.

El albinegro fue una aplanadora, y a los 7´ya había dado vuelta la serie, que vino 1-0 favorable para el elenco de Formosa.

A los 4´Almirón recibió por la derecha y sacó un remate cruzado al segundo palo donde entró solo Federico Acevedo, quien la mandó la fondo para el 1-0. Tres más tarde llegó el segundo, esta vez obra de Almirón, quien presionó al defensor, robó y quedó mano a mano para definir por debajo del arquero y el 2-0.

La gran polémica del partido fue promediando el primer tiempo, cuando Cipolletti ganaba 2-0, llegó el descuento de la visita, pero fue anulado por offside cuando el jugador de Formosa estaba claramente habilitado.

El elenco local siempre estuvo enchufado, y con un juego vertical, liquidó la serie rápidamente. A los 21´apareció Martín Peralta quien de cabeza la metió por encima del 1 para el 3-0. Y a los 32´, volvió a quedar frente al arco y marcar el lapidario 4-0.

En el complemento la visita ensayó una reacción, y a los 11´llegó al descuento con un golazo de Facundo Mendoza, quien sacó un potente remate desde afuera que se clavó en el ángulo.

El local no sintió el golpe, y rápidamente estiró ventajas, cuando Acevedo metió un pase desde la izquierda al segundo palo, donde entró Gonzalo Lucero y puso el 5-1.

La frutilla del postre llegó a los 20, cuando Enzo Vallejos recibió en el corazón del área, y definió para el lapidario 6-1

Con el triunfo, Cipolletti se mete en semifinales por el primer ascenso donde se enfrentará con el ganador de Alvarado ante Belgrano de Villa Ramallo, que se enfrentan en Mar del Plata desde las 15.30hs. la ida fue 2-2.