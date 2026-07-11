En el marco de la decimoséptima fecha de la Zona 3 del Torneo Federal A 2026, Cipolletti visitará este sábado desde las 15 a Juventud Unida Universitario de San Luis en el estadio Mario Sebastián Díez en la zona conocida como El Bajo en la capital puntana. El cotejo tendrá cuaterna arbitral santafesina, con Lucas Nicolas Cavallero de la Liga de Totoras como juez principal, Hugo Fleitas de la Liga de Rosario y Bruno Pezzotta de la Liga de Alcorta y como cuarto árbitro, Pablo Alberto Ramirez también de la Liga de Totoras.

Los albiengros jugarán su último partido de la etapa regular. irá en búsqueda de la clasificación luego del empate ante Argentino de Monte Maíz el domingo ñpasado en La Visera. En la fecha 18, última de esta fase, de la semana que viene, el equipo rionegrino tendrá jornada libre.

Ya están habilitados los cuatro refuerzos permitidos para el mercado de invierno, llegaron los transfers de Cristian González y Nahuel Luna, el último jugador en llegar, experimentado tucumano, delantero, que viene de jugar en fútbol de Honduras. Se suman a Leandro Vella y Luciano Gutiérrez, que ya jugaron el fin de semana pasado ante los cordobeses.

No será un partido más, con el empate Cipolletti se clasificará a la zona Campeonato. podrá ir por los dos ascensos a la Primera Nacional 2027, mantendrá la categoría y podrá luchar para meterse en Copa Argentina 2027. Y necesita solo un punto.

Cipolletti buscará clasificar a la zona Campeonato ante Juventud Unida en San Luis. Foto: Luis Alberto Amaolo

Luego del empate del domingo pasado ante El Raya, el Albinegro igual quedó puntero con 22 y en caso de llegar a 23 puntos, no podría ser alcanzado por Juventud Unida Universitario, Deportivo Rincón, Costa Brava y San Martín de Mendoza.