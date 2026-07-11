Noruega e Inglaterra jugarán este sábado, desde las 18 (hora de la argentina), en el Miami Stadium por los cuartos de final del Mundial 2026. Encabezados y liderados por dos goleadores implacables como Erling Haaland y Harry Kane respectivamente, ambos equipos quieren meterse entre los cuatro mejores de la Copa del Mundo 2026. El ganador del enfrentamiento que se jugará en La Florida se medirá con el que se imponga en el cruce de Argentina y Suiza.

El partido entre los seleccionados europeos será transmisión del Grupo Prima Multimedios de Neuquén capital por Mitre Patagonia 90.5 desde las 17.

Los ecos del 2 a 1 sobre Brasil del domingo pasado siguen resonando en Escandinavia y en el mundo entero. Dos goles de Haaland -con siete, escolta de Lionel Messi y Kylian Mbappé en la tabla de máximos artilleros- y un juego construido desde la tenencia y definido con fortaleza en las áreas sellaron una clasificación histórica, la primera a cuartos de final en la breve historia mundialista de los Vikingos (1994, 1998 y 2026).

Los noruegos ya están Miami esperando el partido de este sábado

Por su parte, el conjunto inglés viene de ganar una verdadera batalla en el Azteca en el Distrito Federal. Con uno menos, por la expulsión de Jarell Quansah, y ante un México local y lanzado a lanzar centros a la olla, resistió y capitalizó el doblete de Jude Bellingham y el tanto decisivo de Harry Kane, ambas fuerzas mayores de los Three Lions con diez de los once gritos totales repartidos entre ellos.

Novedades en el conjunto britanico

Problables Formaciones

Noruega: Ørjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Moller Wolfe; Patrick Berg, Sander Berge, Martin Ødegaard; Alexander Sørloth, Erling Haaland, Antonio Nusa. DT: Ståle Solbakken.

Inglaterra: Jordan Pickford; Ezri Konsa, John Stones, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Declan Rice, Elliott Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.

Hora de Inicio: 18.00 (hora argentina)

TV: D Sports

Árbitro: Clement Turpin (Francia)

Estadio: Miami