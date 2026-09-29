La dirigencia del Club Cipolletti ratificó que el partido ante Sol de América de Formosa por la vuelta de los cuartos de final en modo playoff del Torneo Federal A 2026 por el primer ascenso a la Primera Nacional 2027 se disputará este domingo 4 de octubre a las 11 de la mañana en La Visera de Cemento.

El horario no habitual está relacionado con el aniversario de la ciudad rionegrina. Cipolletti cumple 123 años este sábado 3 de octubre, pero el desfile cívico será el domingo 4, mismo día del trascendental cotejo, desde las 15 sobre la avenida Fernández Oro. Dada la magnitud y relevancia del acontecimiento, el partido no puede coincidir y por eso se realizará en horario matutino, en lugar de jugarse por la tarde como es habitual.

Qué resultado necesita Cipolletti ante Sol de América

Los valletanos tienen la obligación de ganar para poder acceder a la próxima instancia, por su mejor clasificación en el Nonagonal, el Albinegro tendrá la ventaja deportiva a su favor por lo que imponiéndose por la mínima en la revancha en La Visera, sacará boleto para las semifinales.

Cabe recordar, que el partido jugado el domingo pasado en Formosa, Sol de América se impuso por 1 a 0 con tanto en una gran definición del experimentado José Romero, por lo que a los norteños dos resultados los benefician antes de arrancar el partido, un empate o una victoria en el alto valle los depositará en semifinales donde cualquiera que resulte ganador se medirá con el ganador de la serie que se definirá en Mar del Plata entre Alvarado y Defensores de Belgrano de Villa Ramallo que en la ida finalizaron 2 a 2. Aquí los de la ciudad balnearia, ostentan la ventaja deportiva.

En la ida Cipolletti cayó 1 a 0 y debe ganar para estar en semifinales. Irá por la cadena Fox Sports. Foto: Luis Alberto Amaolo

En las últimas horas se confirmó que el partido será emitido por cadena Fox Sports desde las 10.30, el Torneo Federal A 2026 retornó en esta temporada a la televisión nacional siendo la única divisional del ascenso transmitida por TV por cable y no por plataforma.

El convenio con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a través del Consejo Federal es un partido por fecha, en este caso, el encuentro entre rionegrinos y formoseños fue el elegido de la fase de playoff por la señal internacional.